Коронавирус
АиФ ОмскВ Омске детские сады могут открыться после 8 июня
На сегодняшнем заседании оперативного штаба в Омске было решено, что детские сады в регионе пока открываться не будут. Между тем к вопросу могут вернуться после 8 июня.
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На сегодняшнем заседании штаба было принято решение начать ослабление режима самоизоляция с 4 июня. Мы открываем торговые центры, но в них будут закрыты точки общепита и детские комнаты, мы открываем садовые маршруты, библиотеки, автошколы. Разрешаются занятия спортом на улице, прогулки.
— Александр Бурков, российский политикТАСС вчера в 12:25
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