Коронавирус

АиФ ОмскАиФ ОмскВ Омске детские сады могут открыться после 8 июня

На сегодняшнем заседании оперативного штаба в Омске было решено, что детские сады в регионе пока открываться не будут. Между тем к вопросу могут вернуться после 8 июня.
Читать в источнике
Комментировать46
Александр Бурков
На сегодняшнем заседании штаба было принято решение начать ослабление режима самоизоляция с 4 июня. Мы открываем торговые центры, но в них будут закрыты точки общепита и детские комнаты, мы открываем садовые маршруты, библиотеки, автошколы. Разрешаются занятия спортом на улице, прогулки.
— Александр Бурков, российский политикТАСС вчера в 12:25

Подробнее о событии

Кого в Омске откроют с 4 июня, а кому еще сидеть на самоизоляции?

РИА ОмскИнформвчера в 12:47

Торговым центрам, детским садам и ресторанам – да. В Омске ослабляют режим самоизоляции (обновляется)

Om1.ruвчера в 11:44

Торговые комплексы, садовые маршруты, спорт на свежем воздухе: озвучены «постизоляционные» послабления

РИА СуперОмсквчера в 11:21

Бурков: «Бизнес просит открыть рестораны, но решено посмотреть ещё буквально неделю»

БК55вчера в 11:52

61 человек выздоровел от коронавирусной инфекции: хроники пандемии

НГС55вчера в 23:00

В Омске открывают торговые центры, а детские сады и кафе пока нет - итоги заседания штаба

Новый Омсквчера в 11:32

Детсады и кафе НЕ откроют: итоги оперштаба по коронавирусу

12 Канал Омсквчера в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Здоровье

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 142 человека

В Челябинской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 142 человек.
УралПолит.Ru 02:49
3
Происшествия

Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
569
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru вчера в 13:26
3K
Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Аргументы и Факты вчера в 09:56
30
Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
РИА Новости вчера в 21:23
350
Политика

Лукашенко рассказал о зависти к Белоруссии на самом высоком уровне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о зависти к республике на самом высоком уровне в связи с отсутствием там жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 00:02
18
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
2,1K
Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

РБК вчера в 15:42
291
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
23
Политика

Экс-канцлер Германии призвал к пересмотру санкций в условиях пандемии

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) считает введение и сохранение санкций в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем.
Известия 03:23
16
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,2K
Происшествия

В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки

RT на русском вчера в 09:16
309
Здоровье

За сутки в Прикамье у 47 человек выявили коронавирусную инфекцию

За последние сутки в Пермском крае выявили 47 новых случаев заражения COVID-19.
Новости Перми 59.ru вчера в 03:35
Здоровье

Санатории в трети муниципалитетов Кубани возобновят работу с 1 июня

Санаторно-курортные организации в 15 из 44 муниципалитетов Краснодарского края смогут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии с 1 июня.
ТАСС 04:06
1,1K
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
131
Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
657
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
474
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
56
Армия и оружие

Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис

Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.
Lenta.ru 03:26
18
Происшествия

В Киеве закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19

Общежитие в Киеве закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19, один человек умер, сообщил в субботу мэр столицы Украины Виталий Кличко.
РИА Новости 04:06
Общество

Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного

REGNUM вчера в 11:08
72
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском 28 мая в 11:24
4,7K
Общество

В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом

Всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 4374 летальных исхода.
REGNUM вчера в 03:49
3
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru вчера в 12:17
828
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
683
Армия и оружие

США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

США могут отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих, причем утверждают, что это делается из-за России, которую они винят во вмешательстве в дела региона, говорится в сообщении Африканского командования ВС США (АФРИКОМ).
РИА Новости вчера в 22:40
3
Общество

Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке

Стоимость жилья превышает миллион долларов Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова.
АМИТЕЛ 28 мая в 03:37
48
Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
243
Футбол

Футбольный тренер Юрий Калитвинцев ответил на обвинения известного телеведущего Владимира Соловьева

Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
Спорт-Экспресс вчера в 12:57
Наука

Ученые объяснили, почему полезно выпить кофе перед принятием решения

Стерлеград 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное