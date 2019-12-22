Происшествия
Lenta.ruВ Омске из-под завалов рухнувшего завода извлекли тело погибшего
В Омске из-под завалов обрушившегося здания комбикормового завода извлекли тело погибшего мужчины. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета Лариса Болдинова, передает «Интерфакс».
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Политика
Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Шоу-бизнес
Дубовицкая разозлилась из-за предложения заменить Винокура на робота
Дубовицкая рассказала в программе телеканала НТВ "Секрет на миллион", что у "Аншлага" слишком высокий рейтинг, чтобы закрывать передачу, а также возмутилась предложением Борщевой, которая сочла этот проект устаревшим.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Футбол
Де Хеа выронил мяч в собственные ворота в матче с «Уотфордом»
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Гаджеты
3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети
Неофициальный iPhone 12 Pro Max выглядит немного больше, чем его предшественник 11 Pro Max.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Общество
Елизавета II встретит Рождество без мужа
Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ответила дочери тестом мочи на наркотики
Борисова выложила в Instagram фото результатов анализов на наркотики.
Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф
Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Армия и оружие
В Турции спустили на воду первую подлодку собственного производства
В Турции на военной верфи Гёльджюк спустили на воду первую подводную лодку типа 214 TN, сообщает телеканал NTV.
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром объявлено в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Шоу-бизнес
Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности
Кети Топурия попыталась остановить распространение слухов о том, что носит под сердцем малыша.
Хоккей
На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов
Политика
Власти Швейцарии признали своё бессилие перед санкциями США
Швейцарские власти критически относятся к экстерриториальным санкциям, но помешать им не могут.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Космос
Космический корабль Starliner приземлился в Мексике
Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Единоборства
Лебедев по очкам проиграл Мчуну
По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
Политика
Лавров заявил, что США могут разместить РСМД у российских границ
Москва считает, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи российских границ.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Политика
В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией
В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи
Шоу-бизнес
Лазарев показал трогательные кадры с сыном и дочкой
Певец Сергей Лазарев опубликовал кадры первой фотосъемки его детей для одного из глянцевых журналов.
Происшествия
Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии
Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года заключения, получил устный выговор за непосещение столовой в мордовской колонии № 5, где отбывает наказание.