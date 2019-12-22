Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Омске из-под завалов рухнувшего завода извлекли тело погибшего

В Омске из-под завалов обрушившегося здания комбикормового завода извлекли тело погибшего мужчины. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета Лариса Болдинова, передает «Интерфакс».
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Тело погибшего под завалами здания в Омске нашли

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В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания

РИА Новости06:18

В Омске из-под завалов рухнувшего здания извлекли тело погибшего

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Из-под завалов обрушившегося здания в Омске извлекли тело погибшего

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Обнародованы фото и видео с места обрушения здания в Омске, где погиб мужчина

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По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
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Москва считает, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи российских границ.
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