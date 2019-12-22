Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания

Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Ранее в МЧС РФ сообщали, что на комбикормовом заводе произошло частичное обрушение трех этажей четырехэтажного здания.
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Под завалами здания, рухнувшего в Омске, погиб человек

Город55.ру06:09

Спасатели нашли тело мужчины, погибшего под завалами здания в Старом Кировске

НГС5505:16

Один человек погиб при обрушении здания на омском предприятии

Интерфакс05:25

В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания

РИА Новости06:18

В Омске из-под завалов рухнувшего здания извлекли тело погибшего

Новый Омск06:44

Из-под завалов обрушившегося здания в Омске извлекли тело погибшего

ТАСС05:12

Обнародованы фото и видео с места обрушения здания в Омске, где погиб мужчина

РИА СуперОмск07:02
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Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

РБК 07:28
Политика

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Lenta.ru 07:09
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Политика

В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
РИА Новости 07:02
Музыка

Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Московский Комсомолец 07:14
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Политика

Лавров заявил, что США могут разместить РСМД у российских границ

Москва считает, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи российских границ.
ТАСС 07:10
Футбол

«Спартак» может не отпустить Айртона в сборную Бразилии

По информации БИЗНЕС Online, российский клуб дал разрешил 22-летнему игроку обороны уехать на сбор олимпийской сборной Бразилии (U-23), который стартует 3 января, но не уверены в целесообразности участия Айртона в самом турнире.
Советский спорт 04:28
Политика

Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС 06:45
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
RT на русском 06:17
Политика

Депутаты парламента Великобритании одобрили законопроект о Brexit

За принятие документа проголосовали 358 депутатов, 234 высказались против. Ранее парламент Великобритании 4 раз отклонял законопроект.
DP.RU 20 декабря в 10:05
Футбол

Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 04:01
Общество

Королева не намерена передать трон принцу Чарльзу в 2021 году

Британские СМИ ранее писали, что королева намерена при жизни передать трон принцу Чарльзу.
В курсе.ру 03:51
Политика

Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Интерфакс 07:07
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета 20 декабря в 07:14
Футбол

Ханс-Дитер Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезона

Напомним, что Флик возглавил «Баварию» в ноябре после ухода Нико Ковача с поста главного тренера, а до этого входил в штаб хорватского специалиста.
ODDS.ru 02:39
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
РЕН ТВ вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Дубовицкая раскритиковала Петросяна из-за свадьбы

Pravda.Ru 01:11
Общество

О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о достигнутом в газовом вопросе компромиссе с российской компанией "Газпром".
Газета.Ru вчера в 13:52
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона

Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
ТВ-Енисей вчера в 13:47
Происшествия

В Красноярском крае пострадали 10 человек в ДТП с автобусом

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Минусинском районе на юге Красноярского края увеличилось до 10 человек.
ТАСС 05:22
Футбол

«Ювентус» заработает на продаже Манджукича 5 млн евро

Soccer.ru 06:51
Общество

Горбачев заявил об улучшении состояния здоровья

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что идет на поправку после госпитализации.
Известия 06:48
Происшествия

В Туле вооруженные люди проникли в чужую квартиру

В Туле вооруженные люди проникли в чужую квартиру По предварительным данным, злоумышленники караулили потерпевшего на лестничной клетке.
MySLO.ru 05:34
Экономика

Биржевые фонды завоевывают российский рынок

Биржевые фонды завоевывают российский рынок Биржевым паевым инвестиционным фондам — чуть больше года.
Коммерсантъ 06:00
Происшествия

Следователи начали проверку после стрельбы из ружья в Дальнегорске

Следователи начали проверку после стрельбы около ресторана в городе Дальнегорске Приморского края, в результате которой четыре человека получили ранения.
RT на русском 05:02
Политика

Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Коммерсантъ 05:58
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й

RT на русском 07:01
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