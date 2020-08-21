Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Znak.com
Znak.com

В Омске консилиум врачей решает вопрос о транспортировке Навального

В Омске проходит расширенный консилиум врачей с участием московских специалистов из центров им. Пирогова и им. Бурденко. Рассматривается в том числе вопрос о возможности транспортировки Алексея Навального, сообщили Znak.com в областном минздраве.В источнике
С чего всё началось
В пятницу в Омск по приглашению местных врачей приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи московских центров имени Н.И. Пирогова и академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума после госпитализации блогера Алексея Навального, сообщает
 региональный Минздрав.
Life.ruвчера в 16:07
Подробнее о событии
НГС55

Стало известно о состоянии Алексея Навального к утру

НГС5500:22
Интерфакс

Омские и московские врачи начали консилиум по состоянию Навального

Интерфакс00:15
РБК

Консилиум врачей собрался для решения о перевозке Навального

РБК00:38
Новый Омск

«Ядов не обнаружено, имеем диагноз с осложнениями, транспортировка невозможна» — омские врачи дали новые

Новый Омск00:08
ТАСС

Консилиум врачей собрался для принятия решения о транспортировке Навального

ТАСС00:10
БК55

Сегодня в Омск приедут столичные медики на консилиум по состоянию здоровья Навального

БК5521:33
РИА Новости

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

РИА Новостивчера в 16:52

Врачи не разрешают перевозить Алексея Навального на лечение в Германию

Планировалось, что его лечение продолжится в Нюрнберге, и медицинский самолёт уже был выслан из Германии в Омск, и успешно приземлился в сибирском городе, согласно данным справочной службы аэропорта.
Врачи не разрешают перевозить Алексея Навального на лечение в Германию
Pravda.Ru03:32
2,2K

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru19 августа в 09:56
24

В избиении Ксении Собчак в уральском храме нашли признаки преступления

Признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов съемочной группы Ксениии Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области выявлены в действиях неизвестных.
Вести.Ru03:21
24

Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
5

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета03:55
96

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.
Газета.Ru01:19
242

США желают отказа Индии от крупных покупок российского вооружения

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация США желает отказа Индии от подписания дальнейших крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества.
Газета.Ru02:49
4

«Роскосмос» назвал стоимость пуска многоразовой ракеты «Амур»

Ранее в пятницу сообщалось, что «Роскосмос» объявил конкурс на создание космического ракетного комплекса (КРК) с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью.
Известия04:34
3