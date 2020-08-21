В Омске консилиум врачей решает вопрос о транспортировке Навального
В Омске проходит расширенный консилиум врачей с участием московских специалистов из центров им. Пирогова и им. Бурденко. Рассматривается в том числе вопрос о возможности транспортировки Алексея Навального, сообщили Znak.com в областном минздраве.В источнике
С чего всё началось
В пятницу в Омск по приглашению местных врачей приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи московских центров имени Н.И. Пирогова и академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума после госпитализации блогера Алексея Навального, сообщает
региональный Минздрав.
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