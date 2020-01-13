Общество
RT на русскомВ Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью. Об этом ТАСС рассказал директор интерната Евгений Пузанов.
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с чего всё началось
Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания. После того как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде.ТАСС06:51
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