Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания. После того как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде.

с чего всё началось

Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью. Об этом ТАСС рассказал директор интерната Евгений Пузанов.

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

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