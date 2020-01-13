Общество

RT на русскомRT на русскомВ Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью. Об этом ТАСС рассказал директор интерната Евгений Пузанов.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

В Омске мальчика, которого ставили на гречку, отпустили из интерната к матери

Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания. После того как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде.
ТАСС06:51

Подробнее о событии

Стоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери

Известия07:01

Омского мальчика после «пыток» гречкой окончательно решили оставить с матерью

РИА ОмскИнформ04:49

Омского второклассника, которого родители истязали гречкой, окончательно решили оставить с матерью

Новый Омск06:10

Мальчику, которого отчим истязал гречкой, разрешили жить с мамой

Город55.ру05:39

В Омске мальчика, которого ставили на гречку, отпустили из интерната к матери

ТАСС06:51

Маленький омич, которого отчим заставлял часами стоять на гречке, добился права жить с мамой

Om1.ru03:16

Ребёнку, который стоял коленями на гречке, разрешили остаться с мамой

НГС5501:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия

Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий

В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Российская газета 09:20
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.
ТАСС 12:15
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Политика

В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
РИА Новости 12:25
Общество

Депутат Госдумы предлагает обложить домохозяек налогом

Депутат Государственной Думы предлагает обложить домохозяек налогом. Он считает, что это вполне справедливо и объяснил свою точку зрения.
Твой Континент 12:10
Политика

Лавров заявил об «определенном прогрессе» на переговорах по Ливии

13 января в Москве состоялись переговоры между Россией, Турцией и обеими сторонами внутриливийского конфликта - главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и главой ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Газета.Ru 12:37
Происшествия

По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы

Российская газета 13:19
Общество

Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году

Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 10:36
Происшествия

В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета

Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
РИА Новости 11:31
Энергетика

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
РБК 06:34
Футбол

Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана

Один из лучших футболистов в истории Турции, Хакан Шукюр, после переезда в США вынужден работать таксистом и продавать книги.
RT на русском 10:52
Культура

Съёмки «Последнего героя» не прекратятся из-за извержения вулкана Таал

News.ru 12:51
Общество

Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша

Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".
Газета.Ru 11:53
Политика

Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim.
RT на русском 08:09
Политика

Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США

Военное обозрение вчера в 17:50
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Гаджеты

Microsoft оставит владельцев Windows 7 без поддержки с 14 января

Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
ToDay News Ufa 06:06
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Российская газета вчера в 23:41
Политика

Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Lenta.ru 10:34
Политика

Посольство Украины возмутилось, что Daily Mail назвало Крым российским

РИА Новости 09:19
Общество

Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков

Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.
РИА Новости 07:59
Кино

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

РБК 08:53
Общество

Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением

13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Woman.ru 08:17
Политика

Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего

РБК 12:01
Экономика

Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»

В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.
Интерфакс 06:36
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia

Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Новые автомобили вчера в 10:32
Фигурное катание

СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

RT на русском вчера в 03:39
Происшествия

В Татарстане пришли с обыском к еще одному активисту из-за видео с «судом» над Путиным и Сечиным

В Набережных Челнах полиция пришла с обыском к активисту Ильмиру Шакурову из-за видео с «судом» над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным.
Дождь 11:54
Общество

После наводнения в Венеции высохли каналы

Политическая Экспертиза 12:17
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Online47.ru вчера в 18:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное