Здоровье

Время НВремя НЭпидемия гриппа и ОРВИ нарастает в Нижегородской области

Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области в период с 27 января по 2 февраля. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Эпидемпорог по гриппу превышен на 17%, по ОРВИ — на 27%.
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Роспотребнадзор отметил распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышение недельных эпидемпорогов в 23 субъектах РФ, сообщается во вторник, 4 февраля, на сайте
 ведомства.
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