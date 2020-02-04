Здоровье
Время НЭпидемия гриппа и ОРВИ нарастает в Нижегородской области
Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области в период с 27 января по 2 февраля. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Эпидемпорог по гриппу превышен на 17%, по ОРВИ — на 27%.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор отметил распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышение недельных эпидемпорогов в 23 субъектах РФ, сообщается во вторник, 4 февраля, на сайте ведомства.Известиявчера в 21:12
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