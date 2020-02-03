Здоровье

БК55БК55В Омске началась эпидемия ОРВИ и гриппа

Уровень заболеваемости ОРВИ в Омске преодолел эпидемиологический порог на 12,5%. В то же время в Омской области статистика по заболеваемости вдвое ниже этой отметки, — сообщает омский Роспотребнадзор. За последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 28%.
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В Омске началась эпидемия ОРВИ и гриппа

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Новый Омсквчера в 05:07

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Om1.ruвчера в 04:15

Эпидемия началась: в Омске эпидпорог превышен на 12.5%

Город55.рувчера в 12:00
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Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
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