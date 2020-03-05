Происшествия

Город55.руГород55.руВ Омске приземлился «заминированный» самолет

Ранее появлялось сообщение, что еще один российский самолет, летевший из Москвы в Омск, получил сигнал о минировании, но продолжил лететь до аэропорта назначения. Такое же сообщение получил лайнер, летевший в Крым. Он направлялся из Санкт-Петербурга в Симферополь.
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