Сегодня, 11 января, утром дежурный травматолог Евгений Батушенко пришёл на работу в отделение травматологии на Карла Либкнехта и заявил, что больше не будет принимать пациентов. В очереди в это время его приёма ждали люди с переломами.

с чего всё началось

71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками". По его словам, врачи, которых якобы "заставляют страховые компании", вынуждены на бумаге увеличивать количество принятых больных.

В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился

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