Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился

71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками". По его словам, врачи, которых якобы "заставляют страховые компании", вынуждены на бумаге увеличивать количество принятых больных.
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с чего всё началось

В Омске дежурный травматолог пришёл на работу выпившим и заявил, что уходит из медицины

Сегодня, 11 января, утром дежурный травматолог Евгений Батушенко пришёл на работу в отделение травматологии на Карла Либкнехта и заявил, что больше не будет принимать пациентов. В очереди в это время его приёма ждали люди с переломами.
НГС55вчера в 00:40

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«Остаёмся с патологоанатомом»: реакция омичей на историю врача, отказавшегося принимать больных

НГС5501:30

В Омске дежурный врач отказался принимать пациентов из-за низкой зарплаты

РИА ОмскИнформвчера в 04:28

В Омске травматолог пожаловался на зарплату и условия труда

РИА СуперОмсквчера в 06:17

Травматолог из Омска перед увольнением рассказал о «виртуальных» пациентах

Город55.рувчера в 05:25

Пьяный омский травматолог отказался принимать пациентов и рассказал о беспределе в медицине

Om1.ruвчера в 04:47

Омский Минздрав прокомментировал резонансное увольнение травматолога

РИА Новости01:10

В поликлинике в центре Омска травматолог отказался принимать больных из-за низкой зарплаты

БК55вчера в 07:48
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Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru вчера в 11:36
Политика

Зеленский отреагировал на заявление Ирана по сбитому самолету

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook признание Тегерана по поводу потерпевшего катастрофу украинского пассажирского самолета.
Аргументы и Факты вчера в 02:56
Политика

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Известия вчера в 16:46
Общество

Гидрометцентр объяснил причину теплой зимы в России

Причиной теплой зимы в России является глобальное потепление. Об этом заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
РБК 01:30
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

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Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

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Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Происшествия

15-летняя школьница из Омска убила мать, застукавшую ее с парнем

15-летняя школьница из Омска убила мать, застукавшую ее с парнем во время любовных развлечений.
Время Пресс 09 января в 06:13
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Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
РБК вчера в 22:50
Спорт

Юсков выиграл бронзу чемпионата Европы на дистанции 5000 метров

Советский спорт вчера в 13:06
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Футбол

Олег Веретенников вошел в тренерский штаб Слуцкого в «Рубине»

Казанский "Рубин" объявил об изменениях в тренерском штабе. В тренерский штаб Леонида Слуцкого вошел 50-летний Олег Веретенников.
Bobsoccer 02:03
Авто

Цены на автомобили подскочили в РФ

С 1 января 2020-го в России произошло массовое повышение цен на автомобили на 2-6%. Подорожание затронуло машины, выпущенные в текущем году.
Новые автомобили 09 января в 04:36
Политика

Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
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Структура Ростеха планирует строительство трёх больниц в Севастополе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе появятся больница скорой помощи, онкоцентр и инфекционная больница.
Live24 вчера в 08:02
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В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 10 января в 07:02
Общество

Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха в Москве к 6:00 12 января на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до -5,5°С. Это самая низкая температура с начала календарной зимы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
Коммерсантъ вчера в 23:28
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал турнира в Окленде

Уже в первом сете младшей из сестер Уильямс удалось трижды победить на чужой подаче и выиграть сет со счётом: 6:1. Во втором сете Серене хватило двух брейков для того, чтобы победить с таким же счётом.
ГЛАС.RU вчера в 00:51
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
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Экономика

Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.
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Гусев забил гол в победном матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном»

Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Нью-Джерси» гол забил Никита Гусев.
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Шоу-бизнес

Пелагея и Иван Телегин поделили имущество после развода

В конце декабря Пелагея ошарашила поклонников признанием: после трех лет совместной жизни она рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lisa.ru вчера в 10:45
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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Политика

На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлетом-Гиреем.
Известия вчера в 23:54
Политика

Ирак задумался о покупке российских С-400

Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:48
Гаджеты

Рассекречены характеристики и цена смартфона Xiaomi Mi10 5G

Газета DAILY 10 января в 11:23
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