Общество

Город55.руГород55.руВ Омске сформировали график открытия предприятий

Как сообщил Городу55 вице-губернатор Дмитрий Ушаков, в списке значатся семь видов деятельности с разбивкой по срокам возможного открытия.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

В Омске кафе и столовые откроют в последнюю очередь

БК5500:55

Омским парикмахерским разрешили возобновить работу

Город55.рувчера в 21:33

Работу омских салонов красоты, которым разрешили открыться с 1 мая, будет проверять Роспотребнадзор

Новый Омсквчера в 12:47

Официально: парикмахерские в Омске будут открыты с 1 мая. Торговые центры – нет

Om1.ruвчера в 11:55

Откроются парикмахерские и ателье: Александр Бурков озвучил итоги оперативного штаба по коронавирусу

12 Канал Омсквчера в 11:55

В Омске с 1 мая разрешили открыться парикмахерским, химчисткам и прачечным

Омскрегионвчера в 11:40

В Омске на оперштабе рассмотрят пакет предложений по открытию отраслей

АиФ Омсквчера в 07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко собралась снять фильм о домашнем насилии

Paparazzi.ru вчера в 11:43
Общество

Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски

Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
785
Космос

Изменения в ночном небе не могут объяснить ученые

В ходе научного проекта астрономы провели сравнение результатов 70-летних наблюдений со свежими снимками ночного неба.
МедиаПоток вчера в 06:27
4
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
124
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2K
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
1,7K
Общество

В Волгоградской области изменились правила передвижения граждан

В среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением внес изменения в правила передвижения граждан.
НовостиВолгограда.ру вчера в 11:15
18
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
760
Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

РИА Новости вчера в 19:42
938
Энергетика

Цена нефти Brent выросла на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 10%, до $26,66 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:59 мск.
ТАСС вчера в 22:21
25
Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Известия вчера в 22:24
287
Общество

«Газпром» оставит на Чаянде взбунтовавшихся вахтовиков

Вахтовые рабочие, которые находятся на Чаяндинском месторождении "Газпрома" в Якутии, останутся на рабочем месте.
Труд вчера в 04:47
102
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

РИА Новости вчера в 15:43
111
Музыка

Самым просматриваемым российским видео на YouTube стал клип Skibidi

Лидер рейв-группы Little Big Илья Прусикин сообщил о том, что видеоклип коллектива на песню Skibidi стал самым популярным на русском YouTube.
Live24 28 апреля в 10:22
102
Происшествия

В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

ТАСС вчера в 23:40
2,5K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
605
Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС вчера в 11:40
76
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
2,5K
Общество

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru вчера в 16:03
3
Общество

Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах

Национальная служба новостей вчера в 06:16
101
Общество

Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях

Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ вчера в 02:40
1,6K
Общество

Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы

В пресс-службе Росрыболовства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, предусматривающего возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса».
РБК 01:00
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
67
Политика

Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен он.
Коммерсантъ вчера в 21:58
6
Экономика

Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru вчера в 17:18
4
Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM вчера в 06:40
269
Гаджеты

Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля

Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews вчера в 03:47
Политика

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Известия вчера в 10:18
265
Общество

Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

Lenta.ru вчера в 13:27
10
Общество

Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное