Общество
Город55.руВ Омске сформировали график открытия предприятий
Как сообщил Городу55 вице-губернатор Дмитрий Ушаков, в списке значатся семь видов деятельности с разбивкой по срокам возможного открытия.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Откроются парикмахерские и ателье: Александр Бурков озвучил итоги оперативного штаба по коронавирусу
12 Канал Омсквчера в 11:55
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко собралась снять фильм о домашнем насилии
Paparazzi.ru вчера в 11:43
Общество
Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски
Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
Космос
Изменения в ночном небе не могут объяснить ученые
В ходе научного проекта астрономы провели сравнение результатов 70-летних наблюдений со свежими снимками ночного неба.
МедиаПоток вчера в 06:27
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество
В Волгоградской области изменились правила передвижения граждан
В среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением внес изменения в правила передвижения граждан.
НовостиВолгограда.ру вчера в 11:15
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
РИА Новости вчера в 19:42
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 10%, до $26,66 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:59 мск.
ТАСС вчера в 22:21
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Известия вчера в 22:24
Общество
«Газпром» оставит на Чаянде взбунтовавшихся вахтовиков
Вахтовые рабочие, которые находятся на Чаяндинском месторождении "Газпрома" в Якутии, останутся на рабочем месте.
Труд вчера в 04:47
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
РИА Новости вчера в 15:43
Музыка
Самым просматриваемым российским видео на YouTube стал клип Skibidi
Лидер рейв-группы Little Big Илья Прусикин сообщил о том, что видеоклип коллектива на песню Skibidi стал самым популярным на русском YouTube.
Live24 28 апреля в 10:22
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС вчера в 11:40
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Общество
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru вчера в 16:03
Общество
Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах
Национальная служба новостей вчера в 06:16
Общество
Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях
Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ вчера в 02:40
Общество
Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы
В пресс-службе Росрыболовства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, предусматривающего возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса».
РБК 01:00
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией
Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен он.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru вчера в 17:18
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM вчера в 06:40
Гаджеты
Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля
Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews вчера в 03:47
Политика
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Известия вчера в 10:18
Общество
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
Lenta.ru вчера в 13:27
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56