Общество
Город55.руВ Омске сформировали график открытия предприятий
Как сообщил Городу55 вице-губернатор Дмитрий Ушаков, в списке значатся семь видов деятельности с разбивкой по срокам возможного открытия.
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Откроются парикмахерские и ателье: Александр Бурков озвучил итоги оперативного штаба по коронавирусу
12 Канал Омсквчера в 11:55
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Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
RuNews24.ru 02:38
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Авто
УАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей
Автоновости дня 03:28
Происшествия
В Томской области умер первый пациент, зараженный коронавирусом
Первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Томской области, сообщил в четверг ТАСС вице-губернатор региона Иван Деев.
ТАСС 04:06
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru вчера в 07:45
Музыка
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.
RT на русском вчера в 16:14
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
Трамп: Китай хочет, чтобы я проиграл на президентских выборах
Президент США Дональд Трамп полагает, что китайские власти желают его поражения на предстоящих в ноябре выборах.
Вестник Кавказа 03:07
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции
Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes 28 апреля в 10:57
Спорт
Шутер Generation Zero сделали в Steam бесплатным до 4 мая
В Steam игра «Generation Zero» получила акционное предложение.
OAnews вчера в 17:10
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 28 апреля в 17:52
Армия и оружие
Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем
«США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr.
Евразия Daily вчера в 07:41
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Общество
В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области
В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
Политика
«Левада-центр»: 48% россиян недовольны антивирусными мерами президента и правительства
Директор Левада-центра Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с виртуальным характером действий президента и правительства: Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию.
Znak.com 03:12
Общество
Еще 89 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
В Нижегородской области за сутки зафиксировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Собака.ru 28 апреля в 06:28
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Кино
Скончался индийский актер Риши Капур
В Мумбаи в возрасте 67 лет умер индийский актер Риши Капур. Об этом сообщил телеканал NDTV. Отмечается, что артист болел раком.
Газета.Ru 02:57
Общество
На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС
Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Общество
В Москве до 11 мая продлевается действие пропускного режима
Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним - их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности - ежедневно.
Эхо Москвы вчера в 11:11
Общество
Коронавирус в Крыму подтвердили у трех человек
Среди заболевших есть беременная женщина В Крыму коронавирус диагностировали трем гражданам.
SM News 03:17
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека
За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна 28 апреля в 05:05
Общество
В Татарстане выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом
"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции: 21 человек госпитализирован, 34 человека проходят лечение на дому, у них болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости вчера в 04:10
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Шоу-бизнес
Валерия сердечно поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
В подписи к поздравительному посту певица поздравила Киркорова с 53-летием, но отметила, что сожалеет из-за окончания шоу «Маска», благодаря которому они подружились.
OAnews 03:43
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч
Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек, достигнув отметки в 106 498 подтвержденных случае заражения в 85 регионах страны.
Daily Storm 04:05