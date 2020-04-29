Общество

Город55.руГород55.руВ Омске сформировали график открытия предприятий

Как сообщил Городу55 вице-губернатор Дмитрий Ушаков, в списке значатся семь видов деятельности с разбивкой по срокам возможного открытия.
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В Омске кафе и столовые откроют в последнюю очередь

БК5500:55

Омским парикмахерским разрешили возобновить работу

Город55.рувчера в 21:33

Откроются парикмахерские и ателье: Александр Бурков озвучил итоги оперативного штаба по коронавирусу

12 Канал Омсквчера в 11:55

В Омске с 1 мая разрешили открыться парикмахерским, химчисткам и прачечным

Омскрегионвчера в 11:40

Официально: парикмахерские в Омске будут открыты с 1 мая. Торговые центры – нет

Om1.ruвчера в 11:55

Бурков объяснил, как будут работать парикмахерские в Омске

РИА ОмскИнформвчера в 12:45

Работу омских салонов красоты, которым разрешили открыться с 1 мая, будет проверять Роспотребнадзор

Новый Омсквчера в 12:47
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

RuNews24.ru 02:38
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Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
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Авто

УАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей

Автоновости дня 03:28
Происшествия

В Томской области умер первый пациент, зараженный коронавирусом

Первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Томской области, сообщил в четверг ТАСС вице-губернатор региона Иван Деев.
ТАСС 04:06
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru вчера в 07:45
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Музыка

Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате

Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.
RT на русском вчера в 16:14
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Политика

Трамп: Китай хочет, чтобы я проиграл на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп полагает, что китайские власти желают его поражения на предстоящих в ноябре выборах.
Вестник Кавказа 03:07
Политика

Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции

Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes 28 апреля в 10:57
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Спорт

Шутер Generation Zero сделали в Steam бесплатным до 4 мая

В Steam игра «Generation Zero» получила акционное предложение.
OAnews вчера в 17:10
6
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 28 апреля в 17:52
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Армия и оружие

Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем

«США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr.
Евразия Daily вчера в 07:41
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Общество

В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области

В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
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Политика

«Левада-центр»: 48% россиян недовольны антивирусными мерами президента и правительства

Директор Левада-центра Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с виртуальным характером действий президента и правительства: Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию.
Znak.com 03:12
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Общество

Еще 89 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

В Нижегородской области за сутки зафиксировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Собака.ru 28 апреля в 06:28
33
Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
1,3K
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
759
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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Кино

Скончался индийский актер Риши Капур

В Мумбаи в возрасте 67 лет умер индийский актер Риши Капур. Об этом сообщил телеканал NDTV. Отмечается, что артист болел раком.
Газета.Ru 02:57
4
Общество

На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
4
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
2,8K
Общество

В Москве до 11 мая продлевается действие пропускного режима

Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним - их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности - ежедневно.
Эхо Москвы вчера в 11:11
989
Общество

Коронавирус в Крыму подтвердили у трех человек

Среди заболевших есть беременная женщина В Крыму коронавирус диагностировали трем гражданам.
SM News 03:17
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека

За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна 28 апреля в 05:05
289
Общество

В Татарстане выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом

"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции: 21 человек госпитализирован, 34 человека проходят лечение на дому, у них болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости вчера в 04:10
65
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Шоу-бизнес

Валерия сердечно поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

В подписи к поздравительному посту певица поздравила Киркорова с 53-летием, но отметила, что сожалеет из-за окончания шоу «Маска», благодаря которому они подружились.
OAnews 03:43
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч

Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек, достигнув отметки в 106 498 подтвержденных случае заражения в 85 регионах страны.
Daily Storm 04:05
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