Общество
RuNews24.ruВ Омской области с 1 мая откроются предприятия семи видов деятельности
С 1 мая в Омской области откроются некоторые предприятия, оказывающие услуги населению. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Откроются парикмахерские и ателье: Александр Бурков озвучил итоги оперативного штаба по коронавирусу
12 Канал Омсквчера в 11:55
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Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Политика
Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми
Андрей Крикуненко освобождён от должности регионального министра строительства и дорожного хозяйства. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.
КП - Сыктывкар 02:35
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия
В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы
Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Общество
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
Общество
США планируют выпустить 100 млн доз вакцины от коронавируса к декабрю
Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 18:01
Здоровье
Коронавирус на Украине: сотни новых случаев
На Украине скончались уже 220 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки зафиксировано 11 случаев смерти.
Rusvesna.su 27 апреля в 04:28
Политика
Песков: Можно робко надеяться, что РФ вышла на плато по коронавирусу
По словам Пескова, можно надеется, что Россия уже вышла на плато по коронавирусу, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от дисциплины россиян на предстоящих майских праздниках.
RuNews24.ru вчера в 20:31
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 28 апреля в 00:55
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Производители пива смогут выпускать антисептики
Министерство финансов России подготовило постановление, согласно которому производителям пива временно дается разрешение на выпуск спиртосодержащих антисептиков на некоммерческой основе.
Газета.Ru 01:45
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
РИА Новости вчера в 10:36
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
Гаджеты
Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля
Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews вчера в 03:47
Общество
Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствах
Piter.tv вчера в 13:24
Здоровье
Врач оценил принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Принятые в России меры по сдерживанию распространения коронавируса оправдали себя и позволили избежать лавинообразной заболеваемости, как это было в Италии, считает главный инфекционист - начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 02:15
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Культура
Скончался индийский актер Риши Капур
Актер Риши Капур, который приходится сыном мировой звезде кинематографа Радже Капуру, умер в Индии в возрасте 68 лет.
Московский Комсомолец 02:31
Футбол
Игрок «Локо» Тугарев: «Ни в коем случае не хотел обидеть врачей»
Нападающий "Локомотива" Роман Тугарев в прямом эфире своего инстаграма высказался о разнице в зарплатах врачей и футболистов.
Soccer.ru вчера в 20:40