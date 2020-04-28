С 1 мая в Омской области откроются некоторые предприятия, оказывающие услуги населению. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Омской области с 1 мая откроются предприятия семи видов деятельности

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