Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.

СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске

Общество Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Политика В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.

Авто Цены на автомобили в России продолжают расти Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.

Происшествия Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi и Redmi получат новые полезные функции Смартфоны китайских марок Xiaomi и Redmi получат новые полезные функции вместе с обновлением прошивки MIUI Global ROM.

Гаджеты Китайская Hisense представила смартфон с экраном нового типа Цветные дисплеи E Ink в электронных книгах используется уже достаточно давно, но в смартфоне установили более качественный экран, и как сказали представители Hisense, цветная электронная бумага в показанном смартфоне уже имеет более высокую частоту обновления и ее можно использовать в смартфонах.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествия Центробанк опроверг информацию о взрыве в здании на Неглинной Информация о взрыве газового баллона в здании Банка России на улице Неглинная не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.

Экономика Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии «В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.