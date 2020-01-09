Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске

Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
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Омский любовник-убийца рассказал, как зарезал мать своей пассии

БК5506:33

Омская школьница вместе с совершеннолетним любовником жестоко расправилась с родной матерью

РИА СуперОмск02:12

Омич рассказал подробности убийства матери 15-летней подруги (Видео)

Город55.ру06:54

«Проснулся от того, что меня кидают на пол. Потом она пришла с ножом» - любовник омской школьницы рассказал,

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Омский студент рассказал, как убивал мать своей девушки-школьницы

РИА ОмскИнформ05:56

«Схватила меня за уши и стащила на пол»: Омич, вместе с 15-летней возлюбленной убивший дочь, рассказал подробности

КП - Омск07:25

Омская школьница зарезала мать, которая застала ее в постели с любовником

Om1.ru01:54
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Политика

Зеленский проведет переговоры с Роухани в связи с крушением самолета

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит ситуацию с авиакатастрофой в Иране с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.
Московский Комсомолец 01:33
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
РБК 07:09
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране

Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Радио Sputnik 03:44
Политика

В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота

В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.
Интерфакс 07:07
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Происшествия

СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда

Информацию об использовании рабского труда в Дагестане, размещенную в СМИ и в интернете, проверят следователи.
REGNUM 04:46
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флота (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:12
Политика

На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

РИА Новости 04:03
Футбол

Экс-футболист «Локомотива» устроил драку во время турнира на Украине

Pravda.Ru 05:56
Авто

Цены на автомобили в России продолжают расти

Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.
Красная весна 04:59
Транспорт

В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Газета.Ru 06:12
Происшествия

Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране

По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.
RuNews24.ru вчера в 18:33
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi и Redmi получат новые полезные функции

Смартфоны китайских марок Xiaomi и Redmi получат новые полезные функции вместе с обновлением прошивки MIUI Global ROM.
UfacityNews.ru вчера в 14:31
Авто

Определили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России

Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
ToDay News Ufa вчера в 18:42
Экономика

Баранки в России дорожают уже пятый год подряд

За пять лет баранки в России подорожали почти на 40%.
Московский Комсомолец 03:54
Гаджеты

Китайская Hisense представила смартфон с экраном нового типа

Цветные дисплеи E Ink в электронных книгах используется уже достаточно давно, но в смартфоне установили более качественный экран, и как сказали представители Hisense, цветная электронная бумага в показанном смартфоне уже имеет более высокую частоту обновления и ее можно использовать в смартфонах.
Astera вчера в 11:03
Общество

Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Газета.Ru вчера в 15:31
Теннис

ATP Cup. Медведев вывел сборную России в полуфинал турнира

В австралийском Перте продолжается розыгрыш командного турнира ATP Cup, в котором принимает участие и сборная России.
Вести.Ru 07:30
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Армия и оружие

WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
ТК Звезда 02:38
Происшествия

Центробанк опроверг информацию о взрыве в здании на Неглинной

Информация о взрыве газового баллона в здании Банка России на улице Неглинная не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.
Вести.Ru 04:30
Экономика

Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии

«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 06:20
Экономика

Кабмин направил 11 млрд руб на строительство спортобъектов в России

Более 11 миллиардов рублей направлено на строительство и модернизацию спортивных объектов в России, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 01:26
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском вчера в 06:51
Автоспорт

Николаев остановился на пятом этапе «Дакара» из-за проблем с мотором

Чемпионат 05:42
Политика

Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в Россию

"Новый назначенный Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России", - ответили в посольстве на вопрос агентства.
РИА Новости 07:05
Экономика

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
REGNUM 03:35
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

Югополис 04:27
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