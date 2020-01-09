Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Авто В России автомобилистам напомнили об изменениях в 2020 году Автосалоны смогут выдавать госномера В тот же день, 1 января, в России вступил в силу Федеральный закон № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разрешающий дилерам регистрировать новые автомобили прямо в своих салонах.

Происшествия Тело младенца нашли на помойке в Кузбассе Как сообщает пресс-служба Следкома по Кемеровской области, 5 января вечером жительница Новокузнецка нашла рядом с мусорным баком тело новорождённой девочки.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Политика Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией Правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года, заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.

Общество Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента» Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».

Игры В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.

Наука Лаурилсульфат натрия ученые признали опасным для здоровья Исследователи из Германии протестировали 1600 пациентов на раздражительность лаурилсульфатом натрия и обнаружили, что у 42% пациентов была реакция.

Происшествия СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе Следователи проводят проверку после обнаруженного в одном из дворов города Арзамаса тела мужчины, которое, согласно записям камер видеонаблюдения, выгрузили из легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Здоровье Путина просят отправить в отставку главу саратовского минздрава Руководитель отделения профсоюза "Альянс врачей" в Саратовской области Ирина Климентова опубликовала петицию на Change.org, в которой обращается к президенту России Владимиру Путину с требованием отправить министра Наталью Мазину в отставку.