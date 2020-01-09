Происшествия
Российская газетаВ Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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Авто
В России автомобилистам напомнили об изменениях в 2020 году
Автосалоны смогут выдавать госномера В тот же день, 1 января, в России вступил в силу Федеральный закон № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разрешающий дилерам регистрировать новые автомобили прямо в своих салонах.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Политика
СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Политика
Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии
Участники акции протеста в Сухуме ворвались в здание администрации президента Абхазии.
Происшествия
Тело младенца нашли на помойке в Кузбассе
Как сообщает пресс-служба Следкома по Кемеровской области, 5 января вечером жительница Новокузнецка нашла рядом с мусорным баком тело новорождённой девочки.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Армия и оружие
Опубликованы кадры последствий ракетной атаки Ирана на базу США
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Экономика
С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года, заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
Общество
Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»
Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
Хоккей
Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии IIHF
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея, сообщается на сайте ИИХФ.
Общество
Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи
Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Игры
В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов
Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
Происшествия
В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя
Утром в четверг, 9 января, аноним сообщил об угрозе взрыва в московском храме Христа Спасителя.
Наука
Лаурилсульфат натрия ученые признали опасным для здоровья
Исследователи из Германии протестировали 1600 пациентов на раздражительность лаурилсульфатом натрия и обнаружили, что у 42% пациентов была реакция.
Происшествия
СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе
Следователи проводят проверку после обнаруженного в одном из дворов города Арзамаса тела мужчины, которое, согласно записям камер видеонаблюдения, выгрузили из легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Армия и оружие
«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ
В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.
Здоровье
Два новых ФАПа будут запущены в эксплуатацию в Егорьевске в начале этого года
В декабре прошлого года в деревнях Челохово и Подрядниково сданы в эксплуатацию пункты с процедурным и фельдшерским кабинетами, стационаром, местом ожидания приема.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Здоровье
Путина просят отправить в отставку главу саратовского минздрава
Руководитель отделения профсоюза "Альянс врачей" в Саратовской области Ирина Климентова опубликовала петицию на Change.org, в которой обращается к президенту России Владимиру Путину с требованием отправить министра Наталью Мазину в отставку.
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге.