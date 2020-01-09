Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Происшествия В Петербурге задержаны подозреваемые в продаже наркотиков в интернете Сотрудники полиции задержали семерых членов группировки, на протяжении двух лет распространявших в Петербурге и его окрестностях психотропное вещество амфетамин с использованием интернета и IP-телефонии.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.

Политика На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока» Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Армия и оружие Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.

Происшествия ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании «Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе, отвечая на запрос РБК с просьбой подтвердить сообщения СМИ о взрыве газового баллона, использовавшегося при проведении в головном офисе ЦБ ремонтных работ, и наличии пострадавших.