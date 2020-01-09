Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
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