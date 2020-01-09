Происшествия
Российская газетаВ Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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Происшествия
В Петербурге задержаны подозреваемые в продаже наркотиков в интернете
Сотрудники полиции задержали семерых членов группировки, на протяжении двух лет распространявших в Петербурге и его окрестностях психотропное вещество амфетамин с использованием интернета и IP-телефонии.
Политика
СНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы в Иране
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвало четыре основные версии авиакатастрофы в Иране.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Армия и оружие
WP: Иран намеренно выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Власти Ирана специально выверяли ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы как можно меньше военных США могли пострадать.
Армия и оружие
Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
Происшествия
ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании
«Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе, отвечая на запрос РБК с просьбой подтвердить сообщения СМИ о взрыве газового баллона, использовавшегося при проведении в головном офисе ЦБ ремонтных работ, и наличии пострадавших.
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
Экономика
Ожидание «Газпрома» сжало рынок офисов. Эксперты видят дефицит
По данным экспертов, новые офисы открывались преимущественно в Приморском, Центральном и Василеостровском районах.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Общество
Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров
Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Политика
Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Авто
Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.
Кино
Саратовская школа прославилась благодаря «Союзу спасения»
Общество
Тарифы на электроэнергию на 2020 год установлены в Приангарье
В Иркутской области региональная служба по тарифам установила тарифы на электроэнергию для населения на 2020 год.
Технологии
В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит
В Twitter в скором времени может появиться новая функция, которая ограничивает количество ответов на твиты.
Наука
3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение
Чтобы понять, сравнивает ли каракатица изображения от обоих своих глаз — т.е. использует ли стереоскопическое зрение – изображения делали искривленными.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.