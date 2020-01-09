Происшествия
Российская газетаВ Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Читать в источнике
Оценить551
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
Армия и оружие
Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам
Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
Владелец франшизы SPAR покинул рынок
Владелец франшизы SPAR покинул рынок. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на главу торговой сети Мушвига Абдуллаева.
Происшествия
СМИ назвали версию западных спецслужб о крушении Boeing 737 в Иране
Крушение самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном могло произойти из-за технической неисправности.
Наука
Предки акул перестали видеть цвета полмиллиарда лет назад
Технологии
Президент PlayStation: главные особенности PS5 ещё не анонсировали
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Ивана Баканова.
Армия и оружие
Путин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера
Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки.
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Toyota построит «город будущего»
Toyota Motor Corp. планирует построить прототип «города будущего» у подножья горы Фудзи, который будет работать на водородных топливных элементах и функционировать в качестве лаборатории для автономных автомобилей, умных домов, искусственного интеллекта и других технологий.
Происшествия
Самолет МАУ начал падать в Тегеране спустя пять минут после взлета - СМИ
Источник в Госкомиссии Украины по расследованию падения Boeing-747 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране заявил, что по предварительным данным самолет начал падать, после чего загорелся и разбился.
Общество
В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.
Гаджеты
Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex
Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
Политика
Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.
Общество
Составлен рейтинг самых «живых» аккаунтов глав регионов России
Обладателем самых "живых" аккаунтов в Facebook и "Одноклассниках" стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Хоккей
СКА расторг контракт с Игорем Ларионовым
СКА объявил о расторжении контракта с форвардом Игорем Ларионовым-младшим. Клуб сообщил, что у хоккеиста усугубилось повреждение.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович поправилась на 22 килограмма
Из-за боязни потерять ребенка, актриса не стала заниматься спортом во время беременности и решила ни в чем себе не отказывать.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Политика
Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов
«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
Происшествия
Кровавую расправу над боевиком «АТО» устроили под Одессой
«Янгол» уверен, что такими методами украинская власть постепенно избавится от всех неугодных карателей и боевиков.