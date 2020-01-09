Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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В Омске появилось видео, на котором дочь-отличница с любовником зверски убивают мать

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Омский любовник-убийца рассказал, как зарезал мать своей пассии

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Омич рассказал подробности убийства матери 15-летней подруги (Видео)

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«Проснулся от того, что меня кидают на пол. Потом она пришла с ножом» - любовник омской школьницы рассказал,

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Омский студент рассказал, как убивал мать своей девушки-школьницы

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В Омске школьница с любовником зверски убили ее мать, когда та застала их в постели

КП - Омск01:18
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Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

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Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам

Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре.
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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
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Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Владелец франшизы SPAR покинул рынок

Владелец франшизы SPAR покинул рынок. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на главу торговой сети Мушвига Абдуллаева.
Деловое.ТВ 09:01
Происшествия

СМИ назвали версию западных спецслужб о крушении Boeing 737 в Иране

Крушение самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном могло произойти из-за технической неисправности.
Телеканал 360° вчера в 23:56
Наука

Предки акул перестали видеть цвета полмиллиарда лет назад

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Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
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Президент PlayStation: главные особенности PS5 ещё не анонсировали

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На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Ивана Баканова.
РИА Новости 07:52
Армия и оружие

Путин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера

Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки.
Вести.Ru 07:19
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Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
REGNUM 07:27
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Общество

Toyota построит «город будущего»

Toyota Motor Corp. планирует построить прототип «города будущего» у подножья горы Фудзи, который будет работать на водородных топливных элементах и функционировать в качестве лаборатории для автономных автомобилей, умных домов, искусственного интеллекта и других технологий.
Киосксофт 07 января в 09:29
Происшествия

Самолет МАУ начал падать в Тегеране спустя пять минут после взлета - СМИ

Источник в Госкомиссии Украины по расследованию падения Boeing-747 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране заявил, что по предварительным данным самолет начал падать, после чего загорелся и разбился.
Украина.ру 08:56
Общество

В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.
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Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
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Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
РИА Новости 03:13
Экономика

Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта

Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.
REGNUM 05:43
Общество

Составлен рейтинг самых «живых» аккаунтов глав регионов России

Обладателем самых "живых" аккаунтов в Facebook и "Одноклассниках" стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Российская газета 04:09
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СКА расторг контракт с Игорем Ларионовым

СКА объявил о расторжении контракта с форвардом Игорем Ларионовым-младшим. Клуб сообщил, что у хоккеиста усугубилось повреждение.
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Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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Из-за боязни потерять ребенка, актриса не стала заниматься спортом во время беременности и решила ни в чем себе не отказывать.
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Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

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Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
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Кровавую расправу над боевиком «АТО» устроили под Одессой

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