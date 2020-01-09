Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

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