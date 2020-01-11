Здоровье
Газета.RuВ Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Читать в источнике
Оценить124
с чего всё началось
Сегодня, 11 января, утром дежурный травматолог Евгений Батушенко пришёл на работу в отделение травматологии на Карла Либкнехта и заявил, что больше не будет принимать пациентов. В очереди в это время его приёма ждали люди с переломами.НГС5500:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС на базе Linux
Разработчики графического окружения KDE для Linux, решили воспользоваться моментом и предложить пользователям свою ОС на базе Linux.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото
Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Здоровье
Как спасают волгоградцев с хронической почечной недостаточностью
По мнению Всемирной организации здравоохранения, хроническая болезнь почек уверенно вошла в число пяти главных болезней-убийц в мире после онкологии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Экономика
Ведущие банки РФ отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов).
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
Политика
Иранский КСИР взял на себя ответственность за сбитый украинский лайнер
Иранский КСИР (Корпус стражей исламской революции — элитные части вооруженных сил Ирана) берет на себя полную ответственность за катастрофу с украинском самолетом.
Экономика
Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб
Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом
Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
Общество
Жители Сан-Франциско начали нанимать патрульных для борьбы с бомжами
В Сан-Франциско (штат Калифорния) правоохранители перестали бороться с преступностью и огромным количеством бездомных, поэтому жители города вынуждены нанимать частных патрульных для борьбы с бомжами, сообщает Fox News.
Хоккей
Гусев забил гол в победном матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном»
Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Нью-Джерси» гол забил Никита Гусев.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Здоровье
4 признака названы, как отличить деменцию от вздорного характера
1. Если у вашего родственника изменился характер в худшую сторону: человек часто нервничает, злится, расстраивается, — то это может являться одним из признаком деменции.
Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Политика
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Общество
Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Авто
В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Технологии
На Android обнаружен новый вирус от знаменитых хакеров SideWinder
В Сети появился новый вирус для операционной системы Android, созданный известной хакерской группировкой SideWinder.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Культура
Гарри Стайлс рассказал, что ему больше всего нравится в девушках
Британский музыкант и актер Гарри Стайлс рассказал на телеигре Ellen's Burning Questions, которую ведет Эллен Дедженерес, что ему больше всего нравятся в девушках, сообщает Daily Mail.