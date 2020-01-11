Сегодня, 11 января, утром дежурный травматолог Евгений Батушенко пришёл на работу в отделение травматологии на Карла Либкнехта и заявил, что больше не будет принимать пациентов. В очереди в это время его приёма ждали люди с переломами.

с чего всё началось

В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Общество Певицу Maruv ограбили в центре Киева Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) ограбили 11 января в центре Киева. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Общество На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.

Происшествия СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.

Политика МИД Британии отреагировал на задержание посла в Тегеране Глава МИДа Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.

Экономика Российские банки отказываются от POS-кредитования Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).

Музыка Селена Гомес выпустила новый альбом Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.

Авто В московском автосалоне продают «Волгу» за 8,5 млн рублей В одном из автосалонов Москвы выставлен на продажу редчайший ГАЗ-23 по рекордной цене: «Волга», разработанная специально для КГБ и других советских спецслужб, оценивается в 140 000 рублей (порядка 8 500 000 рублей).

Космос В подготовке экипажей МКС выявили проблемы Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Культура Кукольный театр Нижнего Тагила поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.

Общество Горбачев призвал отменить длинные выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.