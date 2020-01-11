Здоровье
Газета.RuВ Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
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с чего всё началось
Сегодня, 11 января, утром дежурный травматолог Евгений Батушенко пришёл на работу в отделение травматологии на Карла Либкнехта и заявил, что больше не будет принимать пациентов. В очереди в это время его приёма ждали люди с переломами.НГС55вчера в 00:40
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В Омске дежурный врач отказался принимать пациентов из-за низкой зарплаты
РИА ОмскИнформвчера в 04:28
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