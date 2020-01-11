Сегодня, 11 января, утром дежурный травматолог Евгений Батушенко пришёл на работу в отделение травматологии на Карла Либкнехта и заявил, что больше не будет принимать пациентов. В очереди в это время его приёма ждали люди с переломами.

с чего всё началось

В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

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