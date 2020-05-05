Коронавирус
Znak.comВ Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики
Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию. Это произошло после того, как сотрудники медучреждения выстроились в огромную очередь для сдачи тестов на коронавирус. В больнице зафиксировали вспышку COVID-19, ее закрыли на карантин.
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Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Авто
Корабль с новыми Nissan почти неделю дрейфовал у берегов США
CarsWeek.ru вчера в 10:38
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу
Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
Общество
Медицинский эксперт правительства Великобритании ушел в отставку
Лондон, 6 мая 2020, 07:42 — REGNUM Эпидемиолог Нил Фергюсон, выступавший в роли медицинского эксперта британского правительства во время вспышки коронавирусной инфекции, подал в отставку, сообщает газета The Guardian.
REGNUM 00:42
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
Гаджеты
Meizu 17 Pro получит очень быструю беспроводную зарядку
Производитель подтвердил, что аппарат получит беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.
Megaobzor.com 04:33
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Признание газета получила, как сообщается на сайте Пулитцеровской премии, за цикл критических статей о власти в России.
Pravda.Ru вчера в 00:55
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Энергетика
Техас отказался ограничивать добычу нефти
Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
Хоккей
Хартикайнен поделился ожиданиями от нового тренера «Салавата»
Напомним, на протяжении прошлых двух сезонов главным тренером команды был Николай Цулыгин.
ГЛАС.RU 01:48
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Политика
Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Здоровье
ЭИСИ представил рейтинг регионов по эффективности борьбы с эпидемией
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией.
Ридус 04:35
Здоровье
В Тверской области зафиксировано ещё 44 случая заражения коронавирусом
Новых летальных случаев со вчерашнего дня не зафиксировано, то есть всего в регионе насчитывается 8 человек, умерших от вируса COVID-19.
Край справедливости 03:45
Общество
В Севастополе выявили восемь новых больных коронавирусом
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали 8 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Примечания 05:01
Общество
Власти Приморья закроют Находку из-за эпидемии
Власти Приморского края объявили об ограничении въезда на территорию Находкинского городского округа и выезда из него из-за быстрого роста количества зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:15
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Общество
60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 04 мая в 05:31