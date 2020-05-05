Коронавирус

Znak.comZnak.comВ Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики

Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию. Это произошло после того, как сотрудники медучреждения выстроились в огромную очередь для сдачи тестов на коронавирус. В больнице зафиксировали вспышку COVID-19, ее закрыли на карантин.
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Вслед за главврачом из омской больницы им. Кабанова могут уволиться еще два руководителя

Новый Омск04:35

Главврач ГКБ № 1 Соболев, где выявили вспышку коронавируса, уволился

БК5500:52

Вслед за главврачом омской ГБ-1 могут уйти еще два руководителя

РИА СуперОмск01:32

Ещё два руководителя могут уйти с постов в горбольнице №1 – СМИ

АиФ Омск03:48

В Омске уволился главврач больницы, где зафиксирована вспышка коронавируса

ТАССвчера в 12:34

Главврач больницы имени Кабанова уволился

НГС55вчера в 10:19

Глава регионального Минздрава заявила, что в омских больницах уже были случаи коронавируса

Om1.ruвчера в 11:39
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
341
Политика

В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
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Авто

Корабль с новыми Nissan почти неделю дрейфовал у берегов США

CarsWeek.ru вчера в 10:38
1
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Политика

Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу

Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
3
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
Общество

Медицинский эксперт правительства Великобритании ушел в отставку

Лондон, 6 мая 2020, 07:42 — REGNUM Эпидемиолог Нил Фергюсон, выступавший в роли медицинского эксперта британского правительства во время вспышки коронавирусной инфекции, подал в отставку, сообщает газета The Guardian.
REGNUM 00:42
3
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
6,4K
Общество

За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
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Гаджеты

Meizu 17 Pro получит очень быструю беспроводную зарядку

Производитель подтвердил, что аппарат получит беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.
Megaobzor.com 04:33
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
906
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Признание газета получила, как сообщается на сайте Пулитцеровской премии, за цикл критических статей о власти в России.
Pravda.Ru вчера в 00:55
1,2K
Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
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Армия и оружие

Минобороны назвало официальный состав авиации на параде в Москве 9 мая

News.ru 03:59
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
275
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,3K
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
781
Энергетика

Техас отказался ограничивать добычу нефти

Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
8
Хоккей

Хартикайнен поделился ожиданиями от нового тренера «Салавата»

Напомним, на протяжении прошлых двух сезонов главным тренером команды был Николай Цулыгин.
ГЛАС.RU 01:48
Общество

Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком

Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
227
Политика

Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40
748
Политика

В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии

Газета.Ru вчера в 07:57
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
1,6K
Здоровье

ЭИСИ представил рейтинг регионов по эффективности борьбы с эпидемией

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией.
Ридус 04:35
4
Здоровье

В Тверской области зафиксировано ещё 44 случая заражения коронавирусом

Новых летальных случаев со вчерашнего дня не зафиксировано, то есть всего в регионе насчитывается 8 человек, умерших от вируса COVID-19.
Край справедливости 03:45
2
Общество

В Севастополе выявили восемь новых больных коронавирусом

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали 8 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Примечания 05:01
130
Общество

Власти Приморья закроют Находку из-за эпидемии

Власти Приморского края объявили об ограничении въезда на территорию Находкинского городского округа и выезда из него из-за быстрого роста количества зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:15
62
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
198
Общество

60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области

По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 04 мая в 05:31
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