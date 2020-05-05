Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию. Это произошло после того, как сотрудники медучреждения выстроились в огромную очередь для сдачи тестов на коронавирус. В больнице зафиксировали вспышку COVID-19, ее закрыли на карантин.

В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики

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