В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. В региональном минздраве заявили, что врач не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности.

В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин

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