Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин

В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. В региональном минздраве заявили, что врач не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности.
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В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

РИА Новости13:01

В Омске уволился главврач больницы, где зафиксирована вспышка коронавируса

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Главврач больницы имени Кабанова уволился

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Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
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Вести.Ru 09:46
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Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита

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Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ

Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
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Инфекционка в Саяногорске почти заполнена

Инфекционное отделение Саяногорской больницы заполнено почти на 100%.
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Здоровье

В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков

В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
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Финансы

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
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Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой

Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
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В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

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Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
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Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

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В Приморье от коронавируса скончались два пациента

В Приморье ещё два пациента скончались от коронавируса.
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Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

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Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

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Охотник пропал в Макаровском районе

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14 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

5 мая в Амурской области выявлено 14 новых случаев коронавируса: шесть - в Тынде, один - в Шимановске, три - в Благовещенске, по одному - в Крещеновке Ивановского района и Тавричанке Серышевского района, два - в Белогорске.
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Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

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Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

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S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

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«Спартак» пытался обменять Хохлачева в СКА

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал переход в команду нападающего «Авангарда» Сергея Широкова, за которого по условиям обмена был отдан Александр Хохлачев.
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Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
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Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов

Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчётности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
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