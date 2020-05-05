Коронавирус
Газета.RuВ Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. В региональном минздраве заявили, что врач не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности.
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Здоровье
В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb 13:55
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK вчера в 01:26
Авто
Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге
Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
ГЛАС.RU вчера в 07:59
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Экономика
Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России
Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Известия 17:19
Общество
В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом
RT на русском 16:36
Здоровье
В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков
В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
Киберспорт
EA в течение года выпустит 14 игр, а число игроков Fallen Order превысило 10 млн
Показатели уже вышедших игр В Star Wars Jedi: Fallen Order сыграли более 10 млн уникальных игроков; В FIFA 20 — 25 млн уникальных игроков; Apex Legends стала самой загружаемой бесплатной игрой на PS4 за 2019 год; Ежегодные показатели The Sims 4 продолжают расти.
Игромания.ру 17:45
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews вчера в 05:14
Наука
В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса
Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
Шоу-бизнес
Бывший коллега Меган Маркл назвал ее характер несносным
Оператор телесериала «Форс-мажоры», в котором снималась Меган Маркл до того, как стать супругой принца Гарри, в интервью изданию «The Daily Mail» рассказал о ее несносном характере.
Bimru.ru 09:06
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
Общество
Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой
Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер в больнице
Член президиума РАН Евгений Микрин скончался в московском госпитале Коммунарка. На момент смерти мужчине было 64 года.
NewInform 03:25
Общество
В Подмосковье выявили 150 водителей без пропусков с помощью камер
В Московской области системы фотовидеофиксации за четыре дня выявили 150 водителей без цифровых пропусков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Коммерсантъ вчера в 14:41
Здоровье
Врач назвал категорию людей, для которых коронавирус наиболее опасен
Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог: «Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус».
НТВ 03:15
Наука
Выяснили, когда пещерные львы навсегда расстались со своими собратьями
В результаты авторы научного проекта пришли к выводу, что, возможно, пещерные львы Panthera leo spaelea отделились от остальных подвидов примерно 500 тысяч лет назад и никогда не скрещивались с ними.
МедиаПоток 08:02
Экономика
Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса в условиях пандемии
Масштабные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, серьезно сказались на пивоварах во Франции, которые вынуждены утилизировать не менее 10 млн литров пенного напитка из-за резкого падения спроса.
ТАСС 17:11
Авто
За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля
Распространение коронавируса по всему миру и введение карантинных мер на фоне пандемии стали причиной 100% падения автомобильного рынка Индии в апреле.
Новые автомобили вчера в 13:00
Общество
Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Армия и оружие
Пентагон призвал не допустить повторения Второй мировой войны
Призыв к международному сообществу о недопущении повторения Второй мировой войны озвучил глава Комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли 5 мая на встрече с журналистами.
ИА Красная Весна 18:20
Технологии
Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня
Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple начнется 22 июня и будет длиться одну неделю в онлайн-режиме.
ТАСС 15:12
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Кино
После фильма Дудя россиянки «разорвали» Tinder в поисках богатых программистов из США
SM News 11:44
Энергетика
«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ
Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ 11:03