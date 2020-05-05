Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин

В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. В региональном минздраве заявили, что врач не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности.
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В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

РИА Новости13:01

В Омске уволился главврач больницы, где зафиксирована вспышка коронавируса

ТАСС12:34

Главный врач ГКБ № 1 в Омске покидает свой пост

РИА СуперОмск10:22

Главврач ГБ № 1 в Омске принял решение покинуть свой пост

Омскрегион10:44

В Омске главный врач ГБ №1 ушёл в отставку

12 Канал Омск10:21

Главврач больницы имени Кабанова уволился

НГС5510:19

Главврач ГКБ №1 ушел в отставку после скандала с заражением коронавирусом подчиненных

Город55.ру10:26
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
Здоровье

В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb 13:55
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Гаджеты

Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google

По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK вчера в 01:26
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Авто

Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге

Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
ГЛАС.RU вчера в 07:59
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Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
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Экономика

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Известия 17:19
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Общество

В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом

RT на русском 16:36
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Здоровье

В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков

В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
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Киберспорт

EA в течение года выпустит 14 игр, а число игроков Fallen Order превысило 10 млн

Показатели уже вышедших игр В Star Wars Jedi: Fallen Order сыграли более 10 млн уникальных игроков; В FIFA 20 — 25 млн уникальных игроков; Apex Legends стала самой загружаемой бесплатной игрой на PS4 за 2019 год; Ежегодные показатели The Sims 4 продолжают расти.
Игромания.ру 17:45
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Гаджеты

Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров

Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews вчера в 05:14
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Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
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Шоу-бизнес

Бывший коллега Меган Маркл назвал ее характер несносным

Оператор телесериала «Форс-мажоры», в котором снималась Меган Маркл до того, как стать супругой принца Гарри, в интервью изданию «The Daily Mail» рассказал о ее несносном характере.
Bimru.ru 09:06
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В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
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Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
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Общество

Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой

Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
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Общество

Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер в больнице

Член президиума РАН Евгений Микрин скончался в московском госпитале Коммунарка. На момент смерти мужчине было 64 года.
NewInform 03:25
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Общество

В Подмосковье выявили 150 водителей без пропусков с помощью камер

В Московской области системы фотовидеофиксации за четыре дня выявили 150 водителей без цифровых пропусков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Коммерсантъ вчера в 14:41
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Здоровье

Врач назвал категорию людей, для которых коронавирус наиболее опасен

Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог: «Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус».
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Наука

Выяснили, когда пещерные львы навсегда расстались со своими собратьями

В результаты авторы научного проекта пришли к выводу, что, возможно, пещерные львы Panthera leo spaelea отделились от остальных подвидов примерно 500 тысяч лет назад и никогда не скрещивались с ними.
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Экономика

Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса в условиях пандемии

Масштабные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, серьезно сказались на пивоварах во Франции, которые вынуждены утилизировать не менее 10 млн литров пенного напитка из-за резкого падения спроса.
ТАСС 17:11
Авто

За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля

Распространение коронавируса по всему миру и введение карантинных мер на фоне пандемии стали причиной 100% падения автомобильного рынка Индии в апреле.
Новые автомобили вчера в 13:00
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Общество

Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах

По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
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Политика

Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Армия и оружие

Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Пентагон призвал не допустить повторения Второй мировой войны

Призыв к международному сообществу о недопущении повторения Второй мировой войны озвучил глава Комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли 5 мая на встрече с журналистами.
ИА Красная Весна 18:20
Технологии

Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня

Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple начнется 22 июня и будет длиться одну неделю в онлайн-режиме.
ТАСС 15:12
Общество

В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке

Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
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Кино

После фильма Дудя россиянки «разорвали» Tinder в поисках богатых программистов из США

SM News 11:44
Энергетика

«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ

Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
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