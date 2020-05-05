Коронавирус
РИА НовостиВ Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Общество
В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом
RT на русском 16:36
Политика
Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу
Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
РИА Новости 14:57
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики
Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник к закрытию сессии продемонстрировали умеренный рост на фоне ожиданий постепенного восстановления экономической активности в США.
ТАСС 16:40
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Шоу-бизнес
Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини
Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, трогательно поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских, с 33-летием.
Территория новостей 02:26
Общество
Телепередача Михалкова останется в эфире после выпуска о чипировании
Программа «Бесогон ТВ» начала выходить на круглосуточном новостном канале ВГТРК в 2014 году, его выпуски дважды снимали с эфира до инцидента в мае 2020-го.
News.ru вчера в 08:38
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Утяшева показала подросшую дочку в честь ее 5-летия
Поклонники сошлись во мнении, что девочка очень похожа на маму. Ляйсан Утяшева трогательно поздравила дочку Софию с днем рождения.
7Дней.ру 15:00
Авто
Представлен новый стандарт зарядки для электрокаров
SpeedMe вчера в 10:46
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Политика
Стало известно о планах Зеленского после пандемии коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, планирует совершить несколько официальных визитов в страны Азии.
Lenta.ru 16:47
Общество
Псковские власти решили ввести «перчаточный режим»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.
РИА Новости 14:43
Общество
Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты
Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
Экономика сегодня 05:26
Экономика
Американский бренд J.Crew сообщил о банкротстве на фоне пандемии
Американская розничная сеть одежды J.Crew сообщил о своем банкротстве.
Компания вчера в 13:03
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Здоровье
Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области
Порядка 100 врачей и 250 медицинских сестер не вышли на работу в Калининградской области с начала эпидемии коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 19:25
Общество
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 04:22
Происшествия
Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова
Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима.
RT на русском 15:50
Киберспорт
Team Secret распустила состав по Rainbow Six Siege
Ранее Team Secret распустила состав по Fortnite и объявила об уходе из дисциплины.
CyberSport.ru 15:18
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Происшествия
В Дагестане от пневмонии умер еще один сотрудник полиции
Сотрудник полиции умер от двусторонней пневмонии в Дагестане, сообщает ГУ МВД по региону на своей странице в Instagram.
ТАСС 14:14
Футбол
Давид Янчик: «Все думают, что я пью, но я не пил уже год!»
Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик рассказал, чем занимается в данный момент.
Sports.ru 17:14
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Кино
СМИ: Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации Borderlands
По данным Variety, Кейт Бланшетт («Властелин колец») ведёт переговоры относительно роли Лилит в киноадаптации Borderlands.
Игромания.ру 15:58