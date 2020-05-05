Коронавирус
РИА НовостиВ Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
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Политика
СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне
Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия 20:39
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Общество
Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 05:20
Общество
У 1384 российских военных выявили коронавирус
В период с марта по 5 мая в российской армии коронавирус был выявлен у 1 475 военных.
Live24 14:30
Здоровье
Сахалинским врачам утвердили премии за борьбу с COVID
Правительство Сахалинской области утвердило порядок премирования медиков и других работников, переведенных на усиленный режим из-за пандемии COVID-19.
Сахалин.Инфо 21:49
Экономика
В Минстрое рассказали о выросших долгах за услуги ЖКХ в 2019 году
Общая сумма задолженности за услуги ЖКХ в России по итогам 2019 года составила 1,39 трлн рублей.
Известия 15:00
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $32
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 17,9% - до $32,06 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:48 мск.
ТАСС 17:54
Авто
Представлен новый стандарт зарядки для электрокаров
SpeedMe вчера в 10:46
Здоровье
«Синдикат-100» российских журналистов будет принимать жалобы врачей на нехватку средств защиты
Журналистское объединение "Синдикат-100" выступило с инициативой, призванной решить проблему нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) у врачей в российских регионах.
Агентство Телеграф 09:35
Финансы
Силуанов назвал объём антикризисной поддержки экономики в 2020 году
Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции в более чем 6,5% ВВП.
RT на русском 19:43
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае превысило 500
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Алтайском крае за последние сутки выросло на 36, составив 534 случая, говорится в сообщении оперативного штаба.
ТАСС вчера в 00:11
Хоккей
Нападающий Андрей Костицын покинет минское «Динамо»
Нападающий Андрей Костицын покинул минское «Динамо», завил генеральный директор хоккейного клуба Дмитрий Басков 5 мая, сообщает пресс-служба команды.
ИА Красная Весна 16:55
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут около трех тысяч вахтовиков
Около 3 тысяч вахтовиков вывезут до 10 мая с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, охваченного коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Республики Якутия (Саха).
РИА Новости 08:57
Общество
Курц напомнил об ответственности Австрии перед жертвами нацизма
Канцлер Австрии Себастьян Курц в 75-ю годовщину освобождения одного из самых крупных нацистских лагерей - Маутхаузена - напомнил об исторической ответственности страны перед жертвами нацизма.
РИА Новости 08:52
Общество
Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой
Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
Авто
В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России
Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Здоровье
Мэр Нью-Йорка рассказал о новых симптомах коронавируса у детей
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
Известия 19:54
Шоу-бизнес
Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Космос
Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобус
Популярная механика 03 мая в 14:38
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Общество
Вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в небольших помещениях, расположенных в многоквартирных домах.
Московский Комсомолец 03:39
Авто
Тюнеры презентовали пакет обновлений для Toyota Land Cruiser Prado
В 1987 году на мировом рынке появилась модель Toyota Land Cruiser Prado, которая стала одной из самых востребованных.
Anonsens вчера в 00:05
Гаджеты
Рассекречен планшет Microsoft Surface Go 2: анонс состоится в ближайшее время
Уже до конца текущего месяца ожидается презентация планшета Microsoft Surface Go второго поколения.
3DNews 07:03
Происшествия
Житель Горно-Алтайска на спор облил бензином и поджёг знакомую
Горно-Алтайск, 5 мая 2020, 07:40 — REGNUM В Горно-Алтайске 42-летний мужчина на спор облил бензином и поджёг свою новую знакомую.
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