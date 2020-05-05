Коронавирус
РИА НовостиВ Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
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Музыка
Скончался автор хитов «Ласкового мая»
РЕН ТВ вчера в 05:50
Здоровье
Врач назвал категорию людей, для которых коронавирус наиболее опасен
Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог: «Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус».
НТВ 03:15
Здоровье
Коротко о главном: в Свердловской области тысяча заражённых, в том числе сотрудник Минздрава
Рубеж в тысячу заражённых пройден В Свердловской области накануне подтвердили ещё 81 случай заражения коронавирусом, всего в регионе подтверждено уже 1 016 случаев заражения COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 02 мая в 22:30
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 21:07
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Спорт
Авторы EVE Online начали раздачу подарков в честь 17-летия игры
Студия CCP запустила акцию в честь 17-летия EVE Online. До 7 мая новые игроки смогут бесплатно получить стартовые наборы.
CyberSport.ru 23:01
Гаджеты
Утечка раскрыла характеристики Qualcomm Snapdragon 875
В начале этого года появились том, что Qualcomm Snapdragon 875 будет производиться с использованием 5-нанометрового техпроцесса TSMC.
Игромания.ру 15:13
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
ФАН вчера в 14:22
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском 21:37
Общество
Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
Шоу-бизнес
Обложку Vogue впервые украсила 85-летняя Джуди Денч
Оскароносная актриса Джуди Денч, исполнившая в фильмах про агента 007 роль главы Ми-6, стала самой пожилой героиней обложки британского Vogue.
Народные новости 13:01
Происшествия
В Улан-Удэ в ДТП пострадала пенсионерка
Восток-Телеинформ 21:19
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 21:54
Политика
Латвия объявила себя «донором СССР»
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru 23:06
Общество
В Кузбассе заработала система электронных пропусков в тестовом режиме
Все принятые ранее ограничительные меры сохраняются. C сегодняшнего дня в тестовом режиме заработала система электронных пропусков.
Вести Кузбасс 05:46
Экономика
Налоговая начала прием заявок на выплату зарплатных субсидий
Фото: Global Look Press © Andrey Nekrasov Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала сбор заявок на выдачу субсидий малому и среднему бизнесу.
Газета Малый бизнес 09:50
Общество
В Приморье из-за коронавируса закроют крупный город
Владивосток, 6 мая 2020, 06:23 — REGNUM С 8 мая власти Приморья введут карантин в Находке, будет запрещён въезд тем, кто не имеет местной прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:23
Наука
Создано антитело, способное победить коронавирус
Inc-news.ru 11:54
Шоу-бизнес
Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
Киберспорт
OG – Ninjas in Pyjamas: ожидается много фрагов на первой карте
В новом патче стали затягиваться карты и так как OG использует пик более на быстрый "файт" и игра для них будет как обычно показательной, ожидается много фрагов.
Legalbet 12:08
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
Общество
237 случаев заражения коронавирусом выявлены в Иркутской области
По оперативным данным в период с утра 5 мая по утро 6 мая в Иркутской области выявлено шесть новых случаев инфицирования COVID-19.
Байкал24 22:04
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия 07:24
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Общество
Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае
6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими, но с сохранением работникам заработной платы.
АМИТЕЛ вчера в 23:31
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 22:34