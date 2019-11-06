Мероприятия форума продлятся 4 дня, с 6 по 9 октября. Сегодня в омском Конгресс-холле открылся долгожданный XVI форум приграничного сотрудничества России и Казахстана.

В Омске открылся форум сотрудничества России и Казахстана

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