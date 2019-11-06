Политика
Московский Комсомолец ОмскВ Омске открылся форум сотрудничества России и Казахстана
Мероприятия форума продлятся 4 дня, с 6 по 9 октября. Сегодня в омском Конгресс-холле открылся долгожданный XVI форум приграничного сотрудничества России и Казахстана.
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Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Политика
Минобороны и Поклонская сцепились из-за дедовщины
Министерство обороны назвало эту новость «абсолютной ложью», а на помощь ему неожиданно пришла глава «Комитета солдатских матерей России» Флёра Салиховская, которая заявила, что Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев не из-за дедовщины и угрозы изнасилования, а из-за компьютерных игр и интернета, которые надо запретить.
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Спорт
«Казань Арену» переименовали на три года
Стадион "Казань Арена" переименован в "Ак Барс банк Арену". Договор об этом подписан в столице Татарстана.
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
Экономика
Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании
Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
Кино
Первый трейлер ремейка «Человека-невидимки»
В сети появился дебютный трейлер ремейка «Человека-невидимки» от режиссёра «Астрала 3» и «Апгрейда» Ли Уоннелла.
Общество
В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции
Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Происшествия
В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо
Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
Интернет
WhatsApp позволил пользователям контролировать приглашения в группы
Мессенджер WhatsApp выпустил обновление, которое позволяет пользователям контролировать приглашения в групповые чаты.
Экономика
Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Общество
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
Технологии
Популярное Android-приложение оказалось опасным
Популярное клавиатурное приложение для Android под названием ai.type оказалось не таким полезным, как обещают его разработчики.
Армия и оружие
Минобороны собирается модернизировать три корабля ТОФ
По данным чиновника, модернизация поможет продлить срок службы кораблей на восемь лет.