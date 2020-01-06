Происшествия
РИА НовостиВ Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
"Проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины в результате несчастного случая, произошедшего на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске", - говорится в сообщении. По предварительным данным СК, 5 января женщина каталась в парке на тюбинге по лыжероллерной трассе.
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