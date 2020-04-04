Коронавирус
РИА НовостиВ Омской области 122 компаниям разрешили работать в режим самоизоляции
Пресс-служба правительства Омской области в субботу 4 апреля обнародовала перечень системообразующих организаций региона, которым будет разрешено работать во время режима самоизоляции.
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Около 1500 предприятий в Омске возобновляют работу, несмотря на коронавирус (список)
Омск здесьвчера в 01:48
Мэр Омска дала добро на работу в апреле полутора тысячам организаций, предприятий и ИП (документ)
Коммерческие Вести03 апреля в 17:45
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