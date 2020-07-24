Коронавирус
RuNews24.ruВ Омской области еще 115 человек заразились коронавирусом
Напомним, вчерашний прирост новых пациентов в регионе стал рекордным – 129 человек. Всего с начала пандемии в Омской области зарегистрировали 5 969 случаев заражения COVID-19. Ранее также стало известно о том, что с начала пандемии в Омской области коронавирусом заразились 408 медработников.
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Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
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Армия и оружие
В Севастополе завершился парад кораблей и военно-спортивный праздник
Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие свыше 30 кораблей, 14 судов, 30 летательных аппаратов и около 50 единиц техники армейского корпуса.
Вести.Севастополь 03:10
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Авто
Внедорожник Aurus Komendant заметили в Астрахани
Люксовый отечественный внедорожник Aurus Komendant впервые попал в объектив камеры в России.
SpeedMe 06:39
Политика
Главный военно-морской парад завершился в акватории Кронштадта
Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ завершился в акватории Большого Кронштадтского рейда.
Mockva.ru 06:18
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Здоровье
Мясников перечислил четыре основных показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников рассказал о ключевых критериях, позволяющих определить здоровье человека и есть ли риск заболеть смертельными недугами (перенести инсульт, инфаркт или дать развиться диабету или онкологии).
Газета.Ru 10:44
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Леонид Якубович разъяснил ситуацию со своим возможным уходом из шоу Поле чудес, которое ведет на протяжении последних 30 лет.
iReactor 00:12
Происшествия
В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
Экономика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Здоровье
Жителям России рекомендовали сделать прививки от пневмококка и гриппа
Москва, 25 июля 2020, 22:33 — REGNUM Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции рекомендуется сделать жителям Российской Федерации в преддверии осени.
REGNUM вчера в 15:33
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Армия и оружие
Российские и сирийские войска окружили в Сирии около 3 тыс. боевиков
Avia.pro вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой
Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня вчера в 22:01
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Американские власти скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения зараженных коронавирусом пациентов, заявил президент США Дональд Трамп.
Live24 вчера в 03:42
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Шоу-бизнес
Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати
Недавно Решетова сделала заявление, после которого укрепила мысли фанатов о разладе в семье.
iReactor 10:41
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00