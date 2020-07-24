Напомним, вчерашний прирост новых пациентов в регионе стал рекордным – 129 человек. Всего с начала пандемии в Омской области зарегистрировали 5 969 случаев заражения COVID-19. Ранее также стало известно о том, что с начала пандемии в Омской области коронавирусом заразились 408 медработников.

В Омской области еще 115 человек заразились коронавирусом

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