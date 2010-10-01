На сегодняшнем заседании штаба было принято решение начать ослабление режима самоизоляция с 4 июня. Мы открываем торговые центры, но в них будут закрыты точки общепита и детские комнаты, мы открываем садовые маршруты, библиотеки, автошколы. Разрешаются занятия спортом на улице, прогулки.

На сегодняшнем заседании оперативного штаба в Омске было решено, что детские сады в регионе пока открываться не будут. Между тем к вопросу могут вернуться после 8 июня.

В Омске детские сады могут открыться после 8 июня

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