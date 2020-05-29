Коронавирус
РИА НовостиВ Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков. Ранее режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня.
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На сегодняшнем заседании штаба было принято решение начать ослабление режима самоизоляция с 4 июня. Мы открываем торговые центры, но в них будут закрыты точки общепита и детские комнаты, мы открываем садовые маршруты, библиотеки, автошколы. Разрешаются занятия спортом на улице, прогулки.
— Александр Бурков, российский политикТАСС вчера в 12:25
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Торговые комплексы, садовые маршруты, спорт на свежем воздухе: озвучены «постизоляционные» послабления
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В Омске открывают торговые центры, а детские сады и кафе пока нет - итоги заседания штаба
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