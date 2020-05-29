На сегодняшнем заседании штаба было принято решение начать ослабление режима самоизоляция с 4 июня. Мы открываем торговые центры, но в них будут закрыты точки общепита и детские комнаты, мы открываем садовые маршруты, библиотеки, автошколы. Разрешаются занятия спортом на улице, прогулки.

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков. Ранее режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня.

Армия и оружие США прокомментировали переброску «российских» истребителей в Ливию Американские военные заявили, что переброска военных самолетов в Ливию, которая якобы была осуществлена Россией, хоть и не изменит баланс сил в затяжной гражданской войне, однако может поспособствовать созданию российского геостратегического опорного пункта в Северной Африке. 8

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 223

Шоу-бизнес Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты 18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса. 178

Политика Что должна сделать Украина для новой встречи в «нормандском формате». МИД ФРГ назвал условия Берлин испытывает желание провести новый саммит по Украине в "нормандском формате", однако сначала необходимо достичь прогресса по некоторым пунктам, сказала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар 29 мая "Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", — приводит ее слова "Интерфакс".

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3,3K

Общество Евдокию Свистунью по народному календарю отмечают 30 мая Наши предки считали, что каким будет это день - таким станет и лето.

Здоровье Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью "Парламентской газете".

Политика Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция. 1,2K

Армия и оружие Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой 33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа. 15

Политика Путин обновил стратегию противодействия экстремизму Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизма до 2025 года. 10

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 363

Общество Врач рассказал, кому бесполезно проходить тест на антитела к COVID-19 Врач подчеркнул, что выявление иммунной прослойки поможет вычислить сумму денег, которые следует заложить на лекарства, а также рассчитать, сколько коек развернуть к осени.

Здоровье Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста. 15

Общество Доктор Комаровский рассказал о «глобальном разводе» в медицине Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что людей часто обманывают, представляя лечебные травы как суперпанацею.

Политика В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США. 9

Политика Ровно два года назад Томенко был назначен врио губернатора Алтайского края Сегодня, 30 мая, Алтайский край отмечает небольшую, но важную дату – ровно два года назад президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора региона.