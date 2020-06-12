Коронавирус
Байкал24В Омской области отменен режим самоизоляции
Остальные ограничительные меры, введенные более двух месяцев назад, сохраняются, но тоже будут постепенно отменяться. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков. Глава региона также напомнил о том, что с 12 июня открываются, правда с ограничениями, летние веранды кафе и ресторанов.
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СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
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РИА Новости 15:55
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Не исключено, что новый "КамАЗ-65905" станет первой моделью проекта "Самсон", в который войдет ряд моделей грузоподъемностью до 70 тонн.
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Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
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Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
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