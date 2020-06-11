Коронавирус
Российская газетаВ Омской области отменили режим самоизоляции
Уже завтра в Омской области начнут работу летние кафе и другие предприятия общепита, а с 22 июня откроются детские сады. На заседании оперативного штаба принято решение не продлять режим самоизоляции для старшего поколения. По словам славы региона, ужесточения ограничительных мер не будет.
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Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
РИА Новости 11:18
Армия и оружие
Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем
В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.
Discover24 08:13
Общество
Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы
Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
Московская газета 06:04
Экономика
Европейцы отказались тратить деньги
Люди отказываются тратить деньги на фоне растущей безработицы и угрозы второй волны пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:14
Армия и оружие
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM вчера в 10:54
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv вчера в 01:11
Биатлон
Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.
News.ru 06:30
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Общество
Охлобыстин заявил о двух погибших в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин считает, что в ДТП с участием его коллеги Михаила Ефремова погибли два человека.
URA.Ru 11:48
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Общество
В Нижегородской области с 12 июня отменят электронные пропуска
Власти Нижегородской области решили с 12 июня отменить в регионе цифровые пропуска.
Известия 10:40
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Экономика
ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Политика
Бывший соратник Зеленского поблагодарил его за свое увольнение
Бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил с критикой команды главы государства.
Lenta.ru 11:58
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области
Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров.
РБК 11:41
Общество
Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:05
Общество
В Мосгордуме решено проверить миллиардные доходы Шапошникова
Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году.
REGNUM 10:33
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца
Фото модели оценили российские звезды Наследница бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, недавно снялась обнаженной для обложки нового выпуска журнала ELLE Russia.
WomanHit.ru 04:26
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv 08:46
Армия и оружие
Захваченный силами ПНС вертолет Ми-35 застрял под мостом в Ливии
Военные силы ПНС решили вывезти захваченный ранее вертолет Ми-35, однако во время транспортировки он застрял под мостом.
Discover24 03:48
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Армия и оружие
Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности
Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает министерство обороны Украины.
Интерфакс 10:09