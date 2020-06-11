Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Омской области отменили режим самоизоляции

Уже завтра в Омской области начнут работу летние кафе и другие предприятия общепита, а с 22 июня откроются детские сады. На заседании оперативного штаба принято решение не продлять режим самоизоляции для старшего поколения. По словам славы региона, ужесточения ограничительных мер не будет.
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Бурков: «Штабом принято решение снять режим самоизоляции для жителей Омской области»

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Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

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Армия и оружие

Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем

В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.
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Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы

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Экономика

Европейцы отказались тратить деньги

Люди отказываются тратить деньги на фоне растущей безработицы и угрозы второй волны пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:14
Армия и оружие

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски

Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM вчера в 10:54
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
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Биатлон

Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.
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Космос

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
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Общество

Охлобыстин заявил о двух погибших в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин считает, что в ДТП с участием его коллеги Михаила Ефремова погибли два человека.
URA.Ru 11:48
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Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM вчера в 07:30
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Общество

В Нижегородской области с 12 июня отменят электронные пропуска

Власти Нижегородской области решили с 12 июня отменить в регионе цифровые пропуска.
Известия 10:40
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Экономика

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
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Политика

Бывший соратник Зеленского поблагодарил его за свое увольнение

Бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил с критикой команды главы государства.
Lenta.ru 11:58
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области

Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров.
РБК 11:41
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Общество

Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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В Мосгордуме решено проверить миллиардные доходы Шапошникова

Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году.
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Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о встрече с пьяным Михаилом Ефремовым

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Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца

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Общество

В Белоруссию начала поступать нефть из США

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Армия и оружие

Захваченный силами ПНС вертолет Ми-35 застрял под мостом в Ливии

Военные силы ПНС решили вывезти захваченный ранее вертолет Ми-35, однако во время транспортировки он застрял под мостом.
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В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

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Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает министерство обороны Украины.
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Александр Бурков
Российский политик
Российский политик. Губернатор Омской области с 14 сентября 2018. Член Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия».
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