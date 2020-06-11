Уже завтра в Омской области начнут работу летние кафе и другие предприятия общепита, а с 22 июня откроются детские сады. На заседании оперативного штаба принято решение не продлять режим самоизоляции для старшего поколения. По словам славы региона, ужесточения ограничительных мер не будет.

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