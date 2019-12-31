Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
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Названа предварительная причина смерти мальчика в новогоднюю ночь в Омской области

РИА СуперОмск05:12

Предварительно подтверждается версия о гибели омского подростка в новогоднюю ночь от переохлаждения

БК5505:55

Омский подросток, пропавший после боя курантов, замерз насмерть

РИА ОмскИнформ04:25

По ошибке позвонил в дверь соседа и убежал: подросток, пропавший в новогоднюю ночь, замерз насмерть

Om1.ru03:45

Исчезнувшего в новогоднюю ночь подростка нашли мёртвым

НГС5503:30

Разыскиваемый омскими полицейскими подросток найден мертвым

Омскрегион04:51

Омский подросток, пропавший в новогоднюю ночь, найден мертвым

Новый Омск03:00
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Хоккей

Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета 09:00
Общество

Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
Армия и оружие

Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

RT на русском 09:05
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Политика

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Известия 09:06
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
Общество

Мир растет и теплеет. Экономические итоги 2019 года

Нобелевскую премию присудили борьбе с бедностью Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получили исследователи Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института и Майкл Кремер из Гарвардского университета.
Плюс один +1 31.12.19 в 02:56
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:18
Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform 07:15
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК 09:35
Общество

Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Коммерсантъ 09:23
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Общество

ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права

Напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки в правила приема экзаменов.
Российская газета 08:39
Политика

К границам Турции из Идлиба движется большая группа беженцев — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что к границам его страны из сирийской провинции Идлиб, где засели различные террористические организации, направляется новая большая группа беженцев.
REGNUM 06:19
Гаджеты

Названа представительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Astera 07:06
Энергетика

Объем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились до уровня ниже 19 млрд кубометров — до 18,934 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».
Rambler News Service 05:12
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Комсомольская правда вчера в 06:20
Технологии

Синхротрон «СКИФ» начнут строить в 2020 году

REGNUM 08:02
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Здоровье

Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения

Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Взгляд.ру 31.12.19 в 11:34
Общество

Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 06:16
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Традиционное шествие в честь Бандеры завершилось в Киеве

В центре Киева в среду вечером прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое в последние годы в разгар новогодних праздников устраивают украинские националисты и представители запрещенных в РФ группировок "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус" и других.
Российская газета вчера в 13:17
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

Ревизор.ру 07:52
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 03:21
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