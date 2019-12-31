Происшествия
РИА НовостиВ Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
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Политика
Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета
Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал его комичным и предложил Зеленскому наконец "повзрослеть".
Политика
Украина начала транзит газа РФ в Европу по новому контракту
Киев с 1 января начал осуществлять поставки российского газа в Европу по новому соглашению о транзите.
Гаджеты
Apple готовит сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE
Apple сумела создать вокруг смартфона настолько плотную атмосферу таинства и желания, что фанаты компания однозначно позволят яблочной корпорации установить очередной рекорд во время запуска нового недорогого iPhone.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская опозорилась, пригласив в дом Деда Мороза
Скандальный музыкальный продюсер решила устроить в своём доме новогоднюю сценку, пригласив Деда Мороза.
Экономика
Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Происшествия
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
Политика
В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню
Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
Футбол
«Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед». Текстовая трансляция начнется в 23:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Общество
Зеленского заметили на популярном курорте
Президента Украины Владимира Зеленского заметили на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель.
Политика
Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)
Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
Хоккей
Ярослав Аскаров: «Если ты делаешь суперсэйв – значит, до этого допустил ошибку»
Обычно если идет суперсэйв — значит, я что-то сделал не так до этого.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
По мнению украинского писателя, журналиста и ведущего политического ток-шоу Остапа Дроздова, президент страны Владимир Зеленский является концентрированной "отрыжкой советской эпохи", передает РИА Новости.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Футбол