Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Названа предварительная причина смерти мальчика в новогоднюю ночь в Омской области

РИА СуперОмск05:12

Предварительно подтверждается версия о гибели омского подростка в новогоднюю ночь от переохлаждения

БК5505:55

Омский подросток, пропавший после боя курантов, замерз насмерть

РИА ОмскИнформ04:25

По ошибке позвонил в дверь соседа и убежал: подросток, пропавший в новогоднюю ночь, замерз насмерть

Om1.ru03:45

Исчезнувшего в новогоднюю ночь подростка нашли мёртвым

НГС5503:30

Разыскиваемый омскими полицейскими подросток найден мертвым

Омскрегион04:51

Омский подросток, пропавший в новогоднюю ночь, найден мертвым

Новый Омск03:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия

В Уфе хулиганы обстреляли фейерверками жилой дом

НТВ 03:49
Политика

Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
News.ru 10:18
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал его комичным и предложил Зеленскому наконец "повзрослеть".
Российская газета 06:12
Политика

Украина начала транзит газа РФ в Европу по новому контракту

Киев с 1 января начал осуществлять поставки российского газа в Европу по новому соглашению о транзите.
Политическая Экспертиза вчера в 05:21
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

РБК 10:23
Хоккей

Женская сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

РБК 11:04
Гаджеты

Apple готовит сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE

Apple сумела создать вокруг смартфона настолько плотную атмосферу таинства и желания, что фанаты компания однозначно позволят яблочной корпорации установить очередной рекорд во время запуска нового недорогого iPhone.
Ferra 10:47
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 31.12.19 в 09:00
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес

Яна Рудковская опозорилась, пригласив в дом Деда Мороза

Скандальный музыкальный продюсер решила устроить в своём доме новогоднюю сценку, пригласив Деда Мороза.
Bimru.ru 02:51
Экономика

Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Происшествия

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

Ревизор.ру 07:52
Происшествия

Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

RT на русском 11:08
Политика

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Известия 09:06
Шоу-бизнес

Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню

Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
News.ru 09:31
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН вчера в 11:35
Общество

Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
Футбол

«Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед». Текстовая трансляция начнется в 23:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Sports.ru 10:00
Общество

Зеленского заметили на популярном курорте

Президента Украины Владимира Зеленского заметили на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель.
Lenta.ru 10:00
Политика

Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)

Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
ИноСМИ 31.12.19 в 12:30
Хоккей

Ярослав Аскаров: «Если ты делаешь суперсэйв – значит, до этого допустил ошибку»

Обычно если идет суперсэйв — значит, я что-то сделал не так до этого.
Матч ТВ 10:57
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета 10:24
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

По мнению украинского писателя, журналиста и ведущего политического ток-шоу Остапа Дроздова, президент страны Владимир Зеленский является концентрированной "отрыжкой советской эпохи", передает РИА Новости.
Инфорос 02:23
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

REGNUM вчера в 08:12
Футбол

Народная любовь. Фанаты встретили Ибрагимовича в Милане

Спорт-Экспресс 10:49
Интернет

Vivo, OPPO и Xiaomi создадут быструю систему беспроводной передачи файлов

Astera 10:08
Главное