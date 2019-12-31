Происшествия
РИА НовостиВ Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
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Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Наука
Томских студентов начнут распознавать по походке
Технология умеет распознавать человека по походке, лицу, гаджетам, отпечаткам пальцев и даже по внедрённым под кожу микрочипам.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Происшествия
Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Фигурное катание
Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии
Фигуристка с удовольствием раздавала автографы, а вот фотографировалась едва скрывая раздражение.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал ещё доступнее
Смартфон Nokia 4.2 снова упал в цене.
Авто
УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует расширить поставки автомобилей в Китай, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Наука
Вакцина от гриппа может помочь в борьбе с раковыми опухолями
Американские ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии при лечении рака.
Армия и оружие
В Афганистане более 20 военных погибли при нападении талибов
Как минимум 23 афганских военнослужащих погибли при атаке боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает телеканал 1TV.
Наука
Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду
Новая разработка позволяет минимизировать потери воды и электроэнергии.
Общество
Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо
Свое письмо больной раком врач опубликовал на странице в Facebook.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Футбол
Погба пропустит несколько недель из-за травмы
Общество
В России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми
С начала года в России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми.
Музыка
Определен победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Шоу-бизнес
Фото: Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом
В Instagram-аккаунте, созданном родными Анастасии Заворотнюк для поддержки артистки, появилось поздравление - от лица Анастасии и ее семьи.