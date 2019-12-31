Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

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