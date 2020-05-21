Экономика

Вечерний Омск. НеделяВечерний Омск. НеделяВ Омской области выросло промышленное производство

2 фото
Омскстат опубликовал данные о промышленном производстве в Омской области за четыре месяца 2020 года. По итогам января – апреля 2020 года промышленное производство в регионе выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,3 процента. Позитивную динамику показали обрабатывающие отрасли.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Коронавирус заразил заводы. Объемы производства ушли в минус впервые с 2015 года

Фонтанка.Ру12:23

В Омской области выросло промышленное производство

Вечерний Омск. Неделя07:03

Промышленное производство в Петербурге упало почти на 3%

Коммерсантъ Санкт-Петербург06:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Политика

Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), сообщают американские СМИ.
Интерфакс 13:07
568
Политика

Госдума отказала в бесплатной раздаче масок и перчаток в коронавирус

Москва, 21 мая 2020, 13:25 — REGNUM Госдума отказалась принимать поправки, предполагающие бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в случае объявления режима ЧС или повышенной готовности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM 06:25
11
Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
1,5K
Общество

В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса для широкого применения.
Lenta.ru 14:26
14
Происшествия

Прокуратура начала проверку после митинга работников скорой помощи в Воронеже

В прокуратуре Воронежской области заинтересовались стихийным митингом работников подстанции скорой помощи в Левобережном районе Воронежа.
КП - Воронеж 14:26
Футбол

Ромелу Лукаку: «никогда не прощу Виллаш-Боаша»

ГЛАС.RU 10:40
Экономика

ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги

Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
1
Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
Футбол

Чистый долг «Манчестер Юнайтед» вырос до 429.1 млн фунтов

Недавно исполнительный вице-президент клуба Эд Вудворд признал, что МЮ испытывает серьезные финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса.
Soccer.ru 07:37
Общество

Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
92
Общество

Пожаловавшуюся на зарплату в 12 тысяч россиянку уволили из больницы

Пожаловавшуюся на зарплату в 12 тысяч россиянку уволили из больницы Сотрудница регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра осталась без работы.
Экспресс газета 14:41
2
Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
3,2K
Общество

На Кубани режим карантина продлен до 6 июня

Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня.
Российская газета 06:35
4
Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
15
Здоровье

50 аппаратов ИВЛ получит госпиталь для ветеранов в Екатеринбурге

На сегодняшний день помощь получили учреждения здравоохранения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Асбесте, всего 11 учреждений в 8 муниципальных образованиях.
ТагилСити.ру 13:01
2
Экономика

«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты

На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ 14:34
Общество

Тульская медсестра пришла на работу в прозрачном костюме

Сотрудница инфекционного госпиталя при Тульской областной клинической больнице вышла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх нижнего белья.
URA.Ru 19 мая в 18:05
5,9K
Общество

В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах

По заявлению пресс-службы администрации Республики Адыгея, в отставку по собственному желанию подал Альберт Османов – глава Красногвардейского района, где был зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, пишет "Российская газета".
Инфорос 03:52
300
Экономика

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

ВВП России упадет на 16% во втором квартале 2020 года, сообщает Bloomberg, прогноз которого основан на данных российского Минфина.
Газета.Ru 11:29
78
Космос

Астероид шириной более километра приблизится к Земле 21 мая

Южный Федеральный 07:29
Шоу-бизнес

Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес

На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor 10:14
Авто

BMW обнародовала цену на M4 Edition M Heritage для России

Немецкий концерн обнародовал цену на купе класса "люкс" для России.
Дни24 05:51
2
Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
567
Футбол

Виктор Гончаренко оценил шансы на попадание ЦСКА в Лигу чемпионов

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в «Инстаграме» оценил шансы на попадание в Лигу чемпионов.
Чемпионат 14:44
Общество

Эрнст выдвинут в совет директоров МТС

Предполагается, что места в совете директоров МТС сохранят президент МТС Алексей Корня, член совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков, вице-президент корпорации по стратегии Артем Засурский, независимые директора Томас Холтроп и Валентин Юмашев.
Интерфакс 14:12
Общество

Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК вчера в 13:51
65
Армия и оружие

В Ливии российский «Панцирь» уничтожили с беспилотника

ForPost 02:55
71
Общество

Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
814
Авто

«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
77
Единоборства

Украинский борец Грицай объяснил свои угрозы в адрес Усика

ProstoProSport 12:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное