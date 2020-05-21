Омскстат опубликовал данные о промышленном производстве в Омской области за четыре месяца 2020 года. По итогам января – апреля 2020 года промышленное производство в регионе выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,3 процента. Позитивную динамику показали обрабатывающие отрасли.

Политика Госдума отказала в бесплатной раздаче масок и перчаток в коронавирус Москва, 21 мая 2020, 13:25 — REGNUM Госдума отказалась принимать поправки, предполагающие бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в случае объявления режима ЧС или повышенной готовности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая. 11

Происшествия Прокуратура начала проверку после митинга работников скорой помощи в Воронеже В прокуратуре Воронежской области заинтересовались стихийным митингом работников подстанции скорой помощи в Левобережном районе Воронежа.

Общество Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.

Футбол Чистый долг «Манчестер Юнайтед» вырос до 429.1 млн фунтов Недавно исполнительный вице-президент клуба Эд Вудворд признал, что МЮ испытывает серьезные финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса.

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 92

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 3,2K

Общество На Кубани режим карантина продлен до 6 июня Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня. 4

Экономика «Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.

Общество Тульская медсестра пришла на работу в прозрачном костюме Сотрудница инфекционного госпиталя при Тульской областной клинической больнице вышла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх нижнего белья. 5,9K

Общество В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах По заявлению пресс-службы администрации Республики Адыгея, в отставку по собственному желанию подал Альберт Османов – глава Красногвардейского района, где был зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, пишет "Российская газета". 300

Шоу-бизнес Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 567

Футбол Виктор Гончаренко оценил шансы на попадание ЦСКА в Лигу чемпионов Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в «Инстаграме» оценил шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Общество Эрнст выдвинут в совет директоров МТС Предполагается, что места в совете директоров МТС сохранят президент МТС Алексей Корня, член совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков, вице-президент корпорации по стратегии Артем Засурский, независимые директора Томас Холтроп и Валентин Юмашев.