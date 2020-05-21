Экономика
Вечерний Омск. НеделяВ Омской области выросло промышленное производство
Омскстат опубликовал данные о промышленном производстве в Омской области за четыре месяца 2020 года. По итогам января – апреля 2020 года промышленное производство в регионе выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,3 процента. Позитивную динамику показали обрабатывающие отрасли.
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Политика
Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), сообщают американские СМИ.
Интерфакс 13:07
Политика
Госдума отказала в бесплатной раздаче масок и перчаток в коронавирус
Москва, 21 мая 2020, 13:25 — REGNUM Госдума отказалась принимать поправки, предполагающие бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в случае объявления режима ЧС или повышенной готовности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM 06:25
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Общество
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса для широкого применения.
Lenta.ru 14:26
Происшествия
Прокуратура начала проверку после митинга работников скорой помощи в Воронеже
В прокуратуре Воронежской области заинтересовались стихийным митингом работников подстанции скорой помощи в Левобережном районе Воронежа.
КП - Воронеж 14:26
Футбол
Ромелу Лукаку: «никогда не прощу Виллаш-Боаша»
ГЛАС.RU 10:40
Экономика
ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
Футбол
Чистый долг «Манчестер Юнайтед» вырос до 429.1 млн фунтов
Недавно исполнительный вице-президент клуба Эд Вудворд признал, что МЮ испытывает серьезные финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса.
Soccer.ru 07:37
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Общество
Пожаловавшуюся на зарплату в 12 тысяч россиянку уволили из больницы
Пожаловавшуюся на зарплату в 12 тысяч россиянку уволили из больницы Сотрудница регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра осталась без работы.
Экспресс газета 14:41
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
На Кубани режим карантина продлен до 6 июня
Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня.
Российская газета 06:35
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Здоровье
50 аппаратов ИВЛ получит госпиталь для ветеранов в Екатеринбурге
На сегодняшний день помощь получили учреждения здравоохранения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Асбесте, всего 11 учреждений в 8 муниципальных образованиях.
ТагилСити.ру 13:01
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты
На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ 14:34
Общество
Тульская медсестра пришла на работу в прозрачном костюме
Сотрудница инфекционного госпиталя при Тульской областной клинической больнице вышла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх нижнего белья.
URA.Ru 19 мая в 18:05
Общество
В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах
По заявлению пресс-службы администрации Республики Адыгея, в отставку по собственному желанию подал Альберт Османов – глава Красногвардейского района, где был зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, пишет "Российская газета".
Инфорос 03:52
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
ВВП России упадет на 16% во втором квартале 2020 года, сообщает Bloomberg, прогноз которого основан на данных российского Минфина.
Газета.Ru 11:29
Космос
Астероид шириной более километра приблизится к Земле 21 мая
Южный Федеральный 07:29
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor 10:14
Авто
BMW обнародовала цену на M4 Edition M Heritage для России
Немецкий концерн обнародовал цену на купе класса "люкс" для России.
Дни24 05:51
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
Футбол
Виктор Гончаренко оценил шансы на попадание ЦСКА в Лигу чемпионов
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в «Инстаграме» оценил шансы на попадание в Лигу чемпионов.
Чемпионат 14:44
Общество
Эрнст выдвинут в совет директоров МТС
Предполагается, что места в совете директоров МТС сохранят президент МТС Алексей Корня, член совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков, вице-президент корпорации по стратегии Артем Засурский, независимые директора Томас Холтроп и Валентин Юмашев.
Интерфакс 14:12
Общество
Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК вчера в 13:51
Общество
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Единоборства
Украинский борец Грицай объяснил свои угрозы в адрес Усика
ProstoProSport 12:06