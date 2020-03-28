Коронавирус
REGNUMВ Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона. Все они являются членами одной семьи, побывавшей в туристической поездке в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Гаджеты
Apple хочет отложить выпуск iPhone 5G
Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация «значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к умеренному спросу на первый iPhone 5G».
Общество
СМИ сообщают о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
В Италии коронавирус стал причиной финансовых проблем у многих итальянцев, пишет Shraibikus News.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Рошаль рассказал о сроках улучшения ситуации с коронавирусом в России
Два-три месяца понадобится для улучшения ситуации с эпидемией нового коронавируса COVID-19 в России, 29 марта заявил в интервью RT президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют сидеть дома.
Общество
Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве
Происшествия
В Мурманской области у двух человек подтвержден коронавирус
Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию.
Общество
От коронавируса впервые умер младенец
Футбол
Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020
Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.
Здоровье
Число жертв коронавируса в мире превысило 27 тысяч человек
В Италии число зараженных уже превышает 86 тыс. случаев, а число жертв достигло 9,1 тыс. В этой стране вылечились после заражения почти 11 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Николаева рассказала о его самочувствии
Супруга популярного исполнителя Юлия Проскурякова обратилась к СМИ с просьбой перестать названивать их семье.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Политика
Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса
Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
Общество
Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Челябинской области подтвердился девятый случай коронавируса
Новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила девятый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Челябинской области, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
Общество
Названо число пациентов Коммунарки
На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Энергетика
Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар
К 1975 году все страны ОПЕК согласились заключить с США сделки, аналогичные саудовским: установить цены на поставки нефти в долларах США в обмен на оружие и военную защиту.
Здоровье
Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Общество
Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.