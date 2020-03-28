Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона. Все они являются членами одной семьи, побывавшей в туристической поездке в Объединенных Арабских Эмиратах.

Гаджеты Apple хочет отложить выпуск iPhone 5G Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация «значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к умеренному спросу на первый iPhone 5G».

Общество Рошаль рассказал о сроках улучшения ситуации с коронавирусом в России Два-три месяца понадобится для улучшения ситуации с эпидемией нового коронавируса COVID-19 в России, 29 марта заявил в интервью RT президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Футбол Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020 Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.

Здоровье Число жертв коронавируса в мире превысило 27 тысяч человек В Италии число зараженных уже превышает 86 тыс. случаев, а число жертв достигло 9,1 тыс. В этой стране вылечились после заражения почти 11 тыс. человек.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Общество Названо число пациентов Коммунарки На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.

Энергетика Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар К 1975 году все страны ОПЕК согласились заключить с США сделки, аналогичные саудовским: установить цены на поставки нефти в долларах США в обмен на оружие и военную защиту.