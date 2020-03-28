Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона. Все они являются членами одной семьи, побывавшей в туристической поездке в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Первые заболевшие COVID-19 в Омской области строго соблюдали карантин

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Первые заболевшие коронавирусом в Омской области: диагноз подтвердился у троих сибиряков, вернувшихся из Эмиратов

КП - Омсквчера в 23:33

В Омске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

РИА СуперОмсквчера в 15:37

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Om1.ruвчера в 15:50

В Омске обнаружили первых зараженных коронавирусом

Город55.рувчера в 15:37

В Омской области выявлены первые три случая заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:10

Срочно: В Омске официально подтвердился коронавирус у целой семьи — в опасности оказались пассажиры,

Новый Омсквчера в 15:30
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Гаджеты

Apple хочет отложить выпуск iPhone 5G

Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация «значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к умеренному спросу на первый iPhone 5G».
IT-World 26 марта в 06:31
Общество

СМИ сообщают о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

В Италии коронавирус стал причиной финансовых проблем у многих итальянцев, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 01:27
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС вчера в 13:53
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости вчера в 10:10
Общество

Рошаль рассказал о сроках улучшения ситуации с коронавирусом в России

Два-три месяца понадобится для улучшения ситуации с эпидемией нового коронавируса COVID-19 в России, 29 марта заявил в интервью RT президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Красная весна 02:56
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют сидеть дома.
Эхо Москвы вчера в 01:30
Общество

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия

В Мурманской области у двух человек подтвержден коронавирус

Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию.
ТВ-21 вчера в 15:48
Общество

От коронавируса впервые умер младенец

Lenta.ru вчера в 23:10
Футбол

Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.
Soccer.ru вчера в 05:39
Здоровье

Число жертв коронавируса в мире превысило 27 тысяч человек

В Италии число зараженных уже превышает 86 тыс. случаев, а число жертв достигло 9,1 тыс. В этой стране вылечились после заражения почти 11 тыс. человек.
Shraibikus News вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Николаева рассказала о его самочувствии

Супруга популярного исполнителя Юлия Проскурякова обратилась к СМИ с просьбой перестать названивать их семье.
NewInform 27 марта в 06:18
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
РБК 01:51
Общество

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru 02:45
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Происшествия

В Челябинской области подтвердился девятый случай коронавируса

Новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила девятый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Челябинской области, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 06:28
Общество

Миллиардер Игорь Сосин госпитализирован с коронавирусом

Znak.com 00:50
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
РИА Новости вчера в 18:41
Общество

Названо число пациентов Коммунарки

На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Известия 02:05
Энергетика

Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар

К 1975 году все страны ОПЕК согласились заключить с США сделки, аналогичные саудовским: установить цены на поставки нефти в долларах США в обмен на оружие и военную защиту.
Вести.Ru 27 марта в 15:21
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 00:42
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
РИА Новости вчера в 21:24
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 27 марта в 08:52
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
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