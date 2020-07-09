Общество

БК55БК55В Омской области за два месяца подорожал бензин марки АИ-92

По информации ведомства, за первый летний месяц в регионе бензин подорожал на 1,5%. Если в мае он еще стоил 42,9 за литр топлива, то в июне стоимость составила 43,1 рубля. Таким образом, цена за литр марки АИ-92 увеличилась на 18 копеек — до 41,35 рублей.
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В Омской области за два месяца подорожал бензин марки АИ-92

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Компания Toyota представила на рынке Таиланда новый кроссовер Corolla Cross.
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