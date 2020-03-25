Коронавирус
Lenta.ruПутин потребовал не допустить всплеска безработицы
Президент России Владимир Путин потребовал не допустить всплеска безработицы на фоне распространения в стране и мире коронавируса. Об этом глава государства сообщил в обращении к нации, трансляцию которого вел YouTube-канал «России 24».
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Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Собянин: почти половина москвичей фактически находится на карантине
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти половина москвичей фактически находятся на карантине из-за коронавируса.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Шоу-бизнес
Оксана Федорова выбыла из шоу «Маска» на НТВ
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Общество
Соцпособия и льготы россиян будут продлены автоматически на полгода
Пособие по безработице увеличится до 12 130 рублей.
Экономика
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году
Из-за ситуации с коронавирусом валовой внутренний продукт (ВВП) России может снизиться в этом году.
Общество
В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса
«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Армия и оружие
Военным США запретили выезжать за границу
Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Политика
На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу
Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
Общество
Путин объявил следующую неделю в России нерабочей из-за коронавируса
Путин подчеркнул, что «нельзя допустить печального развития событий, которое происходит в некоторых странах».
Здоровье
Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски
Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
Происшествия
На Украине предположительно от коронавируса умерла женщина
Смерть женщины, экспресс-тест на коронавирус которой показал положительный результат, зафиксирована на Украине, 25 марта сообщается на странице администрация Сумской области в Facebook.
Гаджеты
В России открыты предзаказы на Nokia 1.3 и Nokia 5310
HMD Global, дом для телефонов Nokia, начала принимать предзаказы на смартфон Nokia 1.3 и Nokia 5310 — телефон из линейки Originals для тех, кто живет в ритме музыки.
Политика
Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды
Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Здоровье
Дмитрий Азаров раскритиковал чиновников за работу по контролю за соблюдением самоизоляции
Дмитрий Азаров жёстко раскритиковал работу ответственных чиновников - некоторые главы не знают, как следить за тем, выдерживают ли люди положенный двухнедельный карантин и сколько таких человек на их территории.
Культура
Дарья Жук снимет сериал про насильника и убийцу из Хакасии
Режиссерка Дарья Жук («Хрусталь», второй сезон «Содержанок») снимет сериал про маньяка из Хакасии.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
Армия и оружие
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Политика
Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»
Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
Общество
Заразившийся коронавирусом князь Монако рассказал о своих симптомах
Монакский князь Альбер II, у которого обнаружили коронавирус, рассказал, что его болезнь началась с обычного насморка.
Армия и оружие
В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.