Президент России Владимир Путин потребовал не допустить всплеска безработицы на фоне распространения в стране и мире коронавируса. Об этом глава государства сообщил в обращении к нации, трансляцию которого вел YouTube-канал «России 24».

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Музыка Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.

Политика На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.

Происшествия На Украине предположительно от коронавируса умерла женщина Смерть женщины, экспресс-тест на коронавирус которой показал положительный результат, зафиксирована на Украине, 25 марта сообщается на странице администрация Сумской области в Facebook.

Гаджеты В России открыты предзаказы на Nokia 1.3 и Nokia 5310 HMD Global, дом для телефонов Nokia, начала принимать предзаказы на смартфон Nokia 1.3 и Nokia 5310 — телефон из линейки Originals для тех, кто живет в ритме музыки.

Политика Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Общество Умерли два пожилых москвича с коронавирусом Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.

Здоровье Дмитрий Азаров раскритиковал чиновников за работу по контролю за соблюдением самоизоляции Дмитрий Азаров жёстко раскритиковал работу ответственных чиновников - некоторые главы не знают, как следить за тем, выдерживают ли люди положенный двухнедельный карантин и сколько таких человек на их территории.