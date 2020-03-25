Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин потребовал не допустить всплеска безработицы

Президент России Владимир Путин потребовал не допустить всплеска безработицы на фоне распространения в стране и мире коронавируса. Об этом глава государства сообщил в обращении к нации, трансляцию которого вел YouTube-канал «России 24».
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В регионах РФ поддержат бизнес и увеличат расходы на помощь населению в связи с COVID-19

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Путин потребовал не допустить всплеска безработицы

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В «Опоре России» оценили обращение Путина к россиянам

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Президент пообещал помочь малому и среднему бизнесу с налогами и долгами

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Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Собянин: почти половина москвичей фактически находится на карантине

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти половина москвичей фактически находятся на карантине из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 14:50
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Политика

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Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

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Общество

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru 14:08
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Оксана Федорова выбыла из шоу «Маска» на НТВ

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РИА Новости вчера в 10:21
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Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН вчера в 21:18
Общество

Соцпособия и льготы россиян будут продлены автоматически на полгода

Пособие по безработице увеличится до 12 130 рублей.
ТагилСити.ру 09:51
Экономика

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году

Из-за ситуации с коронавирусом валовой внутренний продукт (ВВП) России может снизиться в этом году.
Известия 06:14
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК.
РБК 15:59
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Политика

На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:51
Общество

Путин объявил следующую неделю в России нерабочей из-за коронавируса

Путин подчеркнул, что «нельзя допустить печального развития событий, которое происходит в некоторых странах».
Калининград.Ru 09:37
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Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru 10:35
Происшествия

На Украине предположительно от коронавируса умерла женщина

Смерть женщины, экспресс-тест на коронавирус которой показал положительный результат, зафиксирована на Украине, 25 марта сообщается на странице администрация Сумской области в Facebook.
Красная весна 16:43
Гаджеты

В России открыты предзаказы на Nokia 1.3 и Nokia 5310

HMD Global, дом для телефонов Nokia, начала принимать предзаказы на смартфон Nokia 1.3 и Nokia 5310 — телефон из линейки Originals для тех, кто живет в ритме музыки.
ITZine.ru 04:10
Гаджеты

Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4

iReactor 04:20
Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Мой Брянск 10:23
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Здоровье

Дмитрий Азаров раскритиковал чиновников за работу по контролю за соблюдением самоизоляции

Дмитрий Азаров жёстко раскритиковал работу ответственных чиновников - некоторые главы не знают, как следить за тем, выдерживают ли люди положенный двухнедельный карантин и сколько таких человек на их территории.
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Дарья Жук снимет сериал про насильника и убийцу из Хакасии

Режиссерка Дарья Жук («Хрусталь», второй сезон «Содержанок») снимет сериал про маньяка из Хакасии.
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Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Армия и оружие

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Деловое.ТВ 03:22
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Политика

Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»

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Заразившийся коронавирусом князь Монако рассказал о своих симптомах

Монакский князь Альбер II, у которого обнаружили коронавирус, рассказал, что его болезнь началась с обычного насморка.
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В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:17
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