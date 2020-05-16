Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин. Эксперт пояснил, что именно в августе появляется статистика по числу субъектов малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

Свободная масса: до августа закроется миллион малых и средних компаний

Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет вынужден прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские бизнес-объединения — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В РФ до августа может закрыться около миллиона предприятий малого и среднего бизнеса

Газета.Ruвчера в 20:21

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

Lenta.ruвчера в 20:09

Свободная масса: до августа закроется миллион малых и средних компаний

Известиявчера в 17:01

«Известия»: около 1 млн субъектов МСП может закрыться в России до августа

ТАССвчера в 19:51

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

РИА Новостивчера в 18:34

Эксперты предположили, сколько предприятий закроется в РФ к осени

РЕН ТВвчера в 17:42

Эксперты ожидают закрытия миллиона предприятий до августа

Московский Комсомолецвчера в 19:59
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Шоу-бизнес

Соседов раскритиковал пение Бабкиной после лечения от пневмонии

Народные новости вчера в 12:58
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Общество

СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам

Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
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Происшествия

Более 20 человек погибли в ДТП в Индии

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли в результате столкновения пассажирского автофургона с грузовиком в индийском штате Гуджарат.
RT на русском 00:40
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Общество

В Минобрнауки заявили об отказе ряда вузов от госэкзаменов в этом году

13 мая Фальков в связи с эпидемиологической ситуацией в России поручил провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении ведомства, в режиме онлайн В начале этого месяца в Минобрнауки сообщили, что не будут переносить на 1 октября начало нового учебного года.
Известия вчера в 11:54
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
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Политика

Путин похвалил Минобороны за быстрое строительство 16 медцентров

По видеоконференции президент России открыл восемь новых многофункциональных медцентров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 08:03
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Космос

Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино

Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости 13 мая в 11:03
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Общество

В России оценили риск заражения коронавирусом на улице

Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует.
Lenta.ru вчера в 21:20
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Здоровье

Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru вчера в 14:32
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Общество

Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда

Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда Работники скорой помощи в Кузбассе обратились к главе региона Сергею Цивилеву и президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на условия труда и отсутствие доплат за работу с зараженными COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:49
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
1,2K
Общество

Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом от 15 тыс. рублей

В МВД России пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию.
ТАСС 00:07
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Хоккей

СКА подписал новый контракт с Бурдасовым

РИА Новости 14 мая в 12:26
Культура

Жительница Долинска прошла в полуфинал всероссийского конкурса чтецов

АСТВ вчера в 02:49
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
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Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения на 35% столичных объектах

Московское управление Роспотребнадзор в ходе проверки различных столичных объектов обнаружило на 35% из них различные нарушения, сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 22:47
Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
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Происшествия

В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 вчера в 09:47
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Армия и оружие

Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта

Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта.
Газета.Ru вчера в 20:41
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Общество

Италия намерена открыть границы 3 июня

Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня.
Коммерсантъ вчера в 22:43
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Здоровье

Карантин ввели в краевом онкодиспансере в Чите — там выявили 66 больных коронавирусом

Временные карантинные мероприятия ввели в краевом онкологическом диспансере в Чите после того, как там поэтапно подтвердили 66 заражённых коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте министерства здравоохранения Забайкальского края.
Чита.Ру вчера в 23:39
Авто

Тюнеры из Австрии представили свой проект на базе Lada 4x4

В основу нового проекта лёг внедорожник Lada 4x4 2007 года производства.
Тарантас Ньюс 14 мая в 06:19
3
Общество

В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом

В Приморье за сутки выявлено еще 87 новых носителей COVID-19, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:58
3
Как работают Яндекс.Новости?
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