Коронавирус
РИА НовостиВ «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин. Эксперт пояснил, что именно в августе появляется статистика по числу субъектов малого и среднего бизнеса.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет вынужден прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские бизнес-объединения — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Политика
Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:48
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 16:45
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов дал первое большое интервью о разводе с Ольгой Бузовой
Тарасов уверен, что Бузова просто не хотела детей и, более того, в тайне от него принимала противозачаточные таблетки.
Вокруг ТВ вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»
Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 04:35
Религия
В Черногории освободят сербского епископа и священников
В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда 19:03
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 13 мая в 16:24
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
Здоровье
Людей со второй группой крови чаще поражает коронавирус
Люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:00
Политика
Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес
Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы 18:06
Авто
Появились изображения нового кросс-купе Volkswagen Tiguan X
Недавно в Сети появились новые снимки купеобразной вариации популярного немецкого кроссовера, благодаря чему дизайнеры смогли представить, как будет выглядеть серийная версия.
SpeedMe 10:39
Происшествия
В Белоруссии погибли документалисты
Лениздат.Ру 12:38
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Кино
Вышел трейлер сериала «Сквозь снег» от Netflix
Афиша Daily вчера в 05:04
Гаджеты
Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10
Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
Космос
НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:20
Наука
Найден ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см
Обнаружен ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:44
Наука
Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов
Discover24 05:30
Общество
В Чечне Кадыров утвердил план смягчения режима ограничений
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении трехэтапного плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 18:48
Здоровье
В Бурятии выявили первый повторный случай заболевания коронавирусом
Главный врач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова подтвердила, что в регионе зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19.
Gazeta.SPb 06:30
Общество
Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве
"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:26
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне.
FightTime.ru вчера в 12:09
Политика
Рогозин провёл совещание по добыче полезных ископаемых на Луне
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл 15 мая совещание, посвящённое исследованию и освоению лунных ресурсов.
News.ru 18:39
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59