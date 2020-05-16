Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин. Эксперт пояснил, что именно в августе появляется статистика по числу субъектов малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

Свободная масса: до августа закроется миллион малых и средних компаний

Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет вынужден прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские бизнес-объединения — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».
Известия17:01

Подробнее о событии

В РФ до августа может закрыться около миллиона предприятий малого и среднего бизнеса

Газета.Ru20:21

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

Lenta.ru20:09

Эксперты предположили, сколько предприятий закроется в РФ к осени

РЕН ТВ17:42

«Известия»: около 1 млн субъектов МСП может закрыться в России до августа

ТАСС19:51

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

РИА Новости18:34

Эксперты ожидают закрытия миллиона предприятий до августа

Московский Комсомолец19:59

Свободная масса: до августа закроется миллион малых и средних компаний

Известия17:01
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Политика

Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России

Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:48
16
Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 16:45
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов дал первое большое интервью о разводе с Ольгой Бузовой

Тарасов уверен, что Бузова просто не хотела детей и, более того, в тайне от него принимала противозачаточные таблетки.
Вокруг ТВ вчера в 06:16
17
Шоу-бизнес

Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»

Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 04:35
Религия

В Черногории освободят сербского епископа и священников

В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда 19:03
Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру 13 мая в 16:24
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Авто

Tesla готовится обрушить цены на электрокары

Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
86
Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
10
Здоровье

Людей со второй группой крови чаще поражает коронавирус

Люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:00
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Политика

Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес

Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы 18:06
Авто

Появились изображения нового кросс-купе Volkswagen Tiguan X

Недавно в Сети появились новые снимки купеобразной вариации популярного немецкого кроссовера, благодаря чему дизайнеры смогли представить, как будет выглядеть серийная версия.
SpeedMe 10:39
Происшествия

В Белоруссии погибли документалисты

Лениздат.Ру 12:38
Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
1,3K
Кино

Вышел трейлер сериала «Сквозь снег» от Netflix

Афиша Daily вчера в 05:04
Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
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Гаджеты

Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10

Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
13
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
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Космос

НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:20
Наука

Найден ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см

Обнаружен ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:44
7
Наука

Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов

Discover24 05:30
14
Общество

В Чечне Кадыров утвердил план смягчения режима ограничений

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении трехэтапного плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 18:48
Здоровье

В Бурятии выявили первый повторный случай заболевания коронавирусом

Главный врач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова подтвердила, что в регионе зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19.
Gazeta.SPb 06:30
308
Общество

Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:26
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
986
Единоборства

Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну

Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне.
FightTime.ru вчера в 12:09
3
Политика

Рогозин провёл совещание по добыче полезных ископаемых на Луне

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл 15 мая совещание, посвящённое исследованию и освоению лунных ресурсов.
News.ru 18:39
2
Шоу-бизнес

Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием

Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
3
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
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