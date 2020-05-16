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РИА НовостиРИА НовостиВ «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин. Эксперт пояснил, что именно в августе появляется статистика по числу субъектов малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

Свободная масса: до августа закроется миллион малых и средних компаний

Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет вынужден прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские бизнес-объединения — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».
Известия17:01

Подробнее о событии

В РФ до августа может закрыться около миллиона предприятий малого и среднего бизнеса

Газета.Ru20:21

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

Lenta.ru20:09

Эксперты предположили, сколько предприятий закроется в РФ к осени

РЕН ТВ17:42

«Известия»: около 1 млн субъектов МСП может закрыться в России до августа

ТАСС19:51

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

РИА Новости18:34

Эксперты ожидают закрытия миллиона предприятий до августа

Московский Комсомолец19:59

Свободная масса: до августа закроется миллион малых и средних компаний

Известия17:01
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Политика

В NASA скорректировали позицию относительно участия России в лунном проекте

Напомним, в начале мая агентство Reuters сообщало, что документ станет отправной точкой для создания вокруг будущих баз на Луне «зон безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости» при реализации проекта по добыче ресурсов.
REGNUM 19:35
1
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
9
Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
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Здоровье

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
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Авто

В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу JLR, такое решение было принято в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года.
Автоновости дня 13 мая в 09:47
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Религия

В Черногории освободят сербского епископа и священников

В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда 19:03
Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
2
Политика

Помпео пообещал ввести новые ограничения в отношении Huawei

США продолжат вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei за угрозу нацбезопасности США и мировой стабильности, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 16:42
Технологии

Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy

Московский Комсомолец 11:24
2
Музыка

Корейская группа BTS анонсировала летний онлайн-концерт

Онлайн-концерт для поклонников сыграют в июне 2020 года участники южнокорейской поп-группы BTS, 15 мая сообщает издание Rolling Stone.
ИА Красная Весна 15:55
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Технологии

Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4

По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру 10:35
1
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
938
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,9K
Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру 13 мая в 16:24
46
Политика

США начали поставку нефти в Белоруссию

В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
Эхо Москвы 09:33
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2,8K
Политика

На Украине начинают массовое тестирование на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о массовом тестировании населения на коронавирус.
Коммерсантъ 17:54
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Шоу-бизнес

Настя Каменских показала архивные романтичные кадры с Потапом

Настя Каменских выпустила новый клип на песню "Воспоминания".
ИА InterMedia 19:12
Общество

В Чечне Кадыров утвердил план смягчения режима ограничений

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении трехэтапного плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 18:48
Общество

Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Правительство Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране.
Дни.ру 10:20
105
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Гаджеты

Google Pixel 4a окажется дешевле iPhone SE

По предварительным данным, Google Pixel 4a оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 730, 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом.
Megaobzor.com 14:28
Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая

15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру 08:00
303
Общество

Китай снова вводит карантинные меры из-за коронавируса

Возникновение нового кластера заражения коронавирусом на северо-востоке страны при неблагоприятном сценарии может радикально изменить всю эпидемическую ситуацию в КНР, учитывая то, что последние случаи заражения в Ухане китайские власти представляли сугубо локальной историей, которую нельзя считать репрезентативной для всего Китая, - пояснили эксперты.
Ридус 08:31
2
Политика

Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России

Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:48
16
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
1,4K
Здоровье

Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru 14:32
6
Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
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