Президент России Владимир Путин проведет в пятницу двустороннюю встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Оренбурге, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин. У трапа самолета главу государства встретили полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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