Политика
REGNUMВ Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин. У трапа самолета главу государства встретили полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу двустороннюю встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Оренбурге, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новостивчера в 06:05
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Политика
Россия и Китай заблокировали резолюцию по Идлибу в ООН
Совбез ООН не смог принять резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта по ситуации в Идлибе по причине согласия России и Китая.
Московский Комсомолец вчера в 13:37
Политика
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru вчера в 02:33
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета вчера в 07:18
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera вчера в 05:19
Происшествия
Десять тысяч жителей Башкирии остались без света
REGNUM вчера в 21:10
Происшествия
Задержанные суда КНДР прибыли в Находку
Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Политика
Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки
Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru вчера в 20:21
Политика
Киев не допускает неподписания транзитного контракта с «Газпромом»
Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно.
ТАСС вчера в 11:53
Хоккей
«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».
RT на русском вчера в 12:57
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК вчера в 08:41
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 16:51
Армия и оружие
США могут отправить на Ближний Восток новую военную технику
Пентагон в связи с атаками на НПЗ Саудовской Аравии может отправить на Ближний Восток дополнительные комплексы ПРО, реактивные истребители и средства наблюдения, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники среди военных.
Росбалт вчера в 19:00
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс вчера в 06:32
Происшествия
Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС вчера в 08:45
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru вчера в 06:23
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Шоу-бизнес
Волочкова показала фигуру как у бодибилдера
Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru 18 сентября в 01:17
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России — минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных ресурсов и охотничьих ресурсов — составила 102,7 трлн руб. (99% ВВП за прошлый год), на 69% больше, чем в 2017 году.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты
У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов
Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру 18 сентября в 15:06
Происшествия
Президент банка «Прайм Финанс» задержан в Петербурге
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.
Российская газета вчера в 04:43
Происшествия
В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек
В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
RT на русском 00:14
Политика
«Формула Штайнмайера» превратилась в план Порошенко
«Формула Штайнмайера», о которой стало известно в 2016 году, по существу, касается выполнения только одного, но принципиально важно пункта Минских соглашений – об особом статусе Донбасса (ДНР/ЛНР).
Независимая газета вчера в 11:45
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 05:20
Общество
Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Интерфакс 00:02
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28