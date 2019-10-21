РПЛ
SamRU.ruВ Оренбурге «Крылья Советов» одержали победу
20 октября в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде обыграли "Оренбург". Счет игры - 1:0. Год забил Паул Антон.
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Три удаления и всего один забитый мяч: ФК «Оренбург» проиграл «Крыльям Советов»
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Широков — о судействе Казарцева: «Когда такие гении судят, то приходится сдерживать себя»
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Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
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Кино
Минкульт представил «черный список» кинематографистов
Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.
Piter.tv 14:58
Общество
Отопление в Саратове может подорожать: с чем это связано
Проектом предусмотрено поэтапное повышение цены за услугу — до 7,7%. Тариф может увеличиться уже в декабре этого года - на 4%. Второе удорожание ожидается в июле 2020 года.
Саратов 24 11:27
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта
При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
RT на русском 15:47
Политика
США не выдали визы 8 россиянам для участия в работе комитета ГА ООН
Соединенные Штаты не выдали визы для участия в работе Первого комитета ГА ООН восьми россиянам, передает ТАСС, ссылаясь на заместителя постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрея Белоусова.
Аргументы и Факты 15:35
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости 15:51
Общество
Россия не вошла в рейтинг стран с лучшими пенсионными системами
Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых исследований при Университете Монаша представили рейтинг пенсионных систем мира Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).
News.ru 13:50
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о пуске «Калибров» не с первого раза
В Минобороны прокомментировали публикации СМИ о сбое при запуске ракет "Калибр" во время учений "Гром-2019".
РИА Новости 14:47
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29
Футбол
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»
Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru 08:52
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Piter.tv 14:05
Авто
Ещё одним внедорожником меньше: Mitsubishi Pajero уходит из России
Легендарный внедорожник четвёртого поколения уже покинул рынки родной Японии и Европы, а теперь готовится попрощаться с Россией: с 1 ноября дилеры начнут распродавать финальную партию из 500 машин.
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Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
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Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Политика
Спикер палаты общин не дал Джонсону вынести на голосование сделку с ЕС
Спикер палаты общин Джон Беркоу блокировал вынесение на голосование премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сделки с Евросоюзом.
Известия 15:37
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога на Bentley
В Новосибирской области максимальный повышающий коэффициент 3,0 был применен к 54 автомобилям, из которых 21 принадлежит физическим лицам.
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Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
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Последнее обновление Windows 10 убивает компьютеры
По всей видимости, обновление Windows уничтожило множество устаревших 16-разрядных приложений, написанных на Visual Basic 3. Перестала работать в Windows 10 и программа VMware 14, а также появились сбои и в собственном браузере Microsoft — Edge.
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Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
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Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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Здоровье
Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств
Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
MedikForum.ru 15:11
Здоровье
Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво
У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
ФАН 10:16
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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