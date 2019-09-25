Семья священнослужителя Николая Стремского считается одной из самых многодетных в России. Согласно открытым источникам данных, в семье на воспитании 70 детей и все они приемные. Брать детей на воспитание священник начал с 1990 года, когда приехал в Оренбургскую область после службы в Афганистане.

с чего всё началось

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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