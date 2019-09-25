Происшествия
ТАССВ Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
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с чего всё началось
В Оренбурге отправили в СИЗО до 12 ноября священника Николая Стремского по обвинению в насилии и развратных действиях в отношении 7 приемных детей
Семья священнослужителя Николая Стремского считается одной из самых многодетных в России. Согласно открытым источникам данных, в семье на воспитании 70 детей и все они приемные. Брать детей на воспитание священник начал с 1990 года, когда приехал в Оренбургскую область после службы в Афганистане.Эхо Москвы в Оренбурге11:20
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Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Футбол
«Торпедо» выбило «Крылья Советов» из Кубка России
Футболисты московского «Торпедо» обыграли «Крылья Советов» в рамках 1/16 финала Кубка России.
Sport24.ru 14:23
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Армия и оружие
В США предложили опасный способ перехвата ракет «Циркон»
Российская газета 05:08
Киберспорт
Destiny 2 перед выходом Shadowkeep уйдёт на 24-часовую профилактику
Bungie объявила, что перед релизом расширения «Обитель теней» (Shadowkeep) для Destiny 2 проведёт масштабную 24-часовую профилактику серверов — причём не только во второй части, но и в первой.
Игромания.ру 10:56
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Армия и оружие
Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО
Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Футбол
В Глазго прошли похороны Риксена
В Глазго прошли похороны бывшего полузащитника «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксена.
Спорт-Экспресс 11:48
Футбол
«Рома» проиграла «Аталанте» в матче Серии А
«Рома» проиграла «Аталанте» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико».
Чемпионат 14:54
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском 13:35
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии
26-летняя модель Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии.
Вечерний курьер 08:46
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала, как выглядела до пластики в 18-летнем возрасте
Миллионы подписчиков Ким отметили красоту и обаятельность 18-летней красавицы.
Bimru.ru 12:06
Политика
Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок
Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.
Взгляд.ру 15:00
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia 05:03
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии появится танковый батальон США
В Литву прибывает танковый батальон США, который будет развернут на границе с Белоруссией в районе полигона Пабраде, говорится на сайте минобороны Литвы.
Московский Комсомолец 09:49
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Шоу-бизнес
Пугачева нарисовала портрет своей дочери Лизы
В интернете появилось видео, где российская певица Алла Пугачева нарисовала портрет дочери Лизы.
VSE42.RU 00:20
Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 14:10