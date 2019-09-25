Происшествия
ИзвестияВ Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского сроком на один месяц 19 дней — до 12 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Заседание прошло в закрытом режиме.
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
«Указом высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Оренбургского и Саракташского, протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия», — говорится в сообщении на сайте епархии.Известия15:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Политика
Белый дом рассекретил стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который стал причиной начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
RT на русском 11:49
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Трамп дал Зеленскому совет по отношениям с Россией
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США посоветовал "продолжать в том же духе".
РЕН ТВ 18:48
Происшествия
Пропавшего под Тюменью младенца нашли мертвым
Пятимесячного Богдана, который пропал в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли мертвым.
Известия 08:37
Политика
Зеленский принес на выступление в ООН пулю из Донбасса
Украинский президент начал свою речь с рассказа об оперном певце Василии Слипаке, который погиб в Донбассе.
ТВ Центр 10:04
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня вчера в 09:20
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru 18:10
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 08:03
Футбол
«Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу
Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Интерфакс-Спорт 17:26
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Политика
Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров
Согласно наблюдениям издания, имя Зеленского не значится в списке глав государств, выступающих в главном зале ГА ООН.
Российская газета вчера в 10:12
Происшествия
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
Никто не мог предположить, что все закончится трагедией: на летних каникулах Лида умерла от истощения.
РИА Новости 01:00
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Кино
«Игра престолов» завоевала «Эмми» как лучший драматический сериал
Лучшим драматическим сериалом по версии премии «Эмми» стала «Игра престолов».
Росбалт 22 сентября в 23:59
Футбол
УЕФА расширил три высших дивизиона Лиги наций до 16 команд
Дивизионы А и B, которые ранее включали в себя 12 команд, а также дивизион C, в котором находилось 15 сборных, будут расширены до 16 команд.
Sportbox.RU вчера в 14:28
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Происшествия
Опубликовано фото убийцы Михаила Круга
Tverigrad.ru 06:10
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта NASA Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС).
ТАСС 18:15