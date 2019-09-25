с чего всё началось

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского сроком на один месяц 19 дней — до 12 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Заседание прошло в закрытом режиме.

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Политика Белый дом рассекретил стенограмму разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который стал причиной начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Политика Трамп дал Зеленскому совет по отношениям с Россией Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США посоветовал "продолжать в том же духе".

Происшествия Пропавшего под Тюменью младенца нашли мертвым Пятимесячного Богдана, который пропал в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли мертвым.

Политика Зеленский принес на выступление в ООН пулю из Донбасса Украинский президент начал свою речь с рассказа об оперном певце Василии Слипаке, который погиб в Донбассе.

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.

Политика Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.

Кино Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.

Футбол «Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Политика Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров Согласно наблюдениям издания, имя Зеленского не значится в списке глав государств, выступающих в главном зале ГА ООН.

Происшествия Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах Никто не мог предположить, что все закончится трагедией: на летних каникулах Лида умерла от истощения.

Финансы В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Футбол УЕФА расширил три высших дивизиона Лиги наций до 16 команд Дивизионы А и B, которые ранее включали в себя 12 команд, а также дивизион C, в котором находилось 15 сборных, будут расширены до 16 команд.

Наука Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Общество Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".